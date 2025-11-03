Archivo - William Levy, perseguido por su pasado en el tráiler de Camino a Arcadia - SKYSHOWTIME - Archivo

MADRID, 3 Nov. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el tráiler de Camino a Arcadia, que verá la luz en SkyShowtime el próximo 10 de noviembre con el estreno de sus tres primeros episodios. William Levy y Paula Echevarría encabezan el reparto de la serie, compuesta por seis capítulos.

El tráiler, de dos minutos de duración, muestra al personaje de Levy viéndose obligado a huir de México con su hijo. Así, asumirá una nueva identidad en Arcadia, un lugar ficticio ubicado en las Islas Canarias, donde construye una nueva vida con Irene, el personaje de Echevarría.

Pero los secretos no duran para siempre y su pasado no tarda en llamar a su puerta. "No vine a remover el pasado, vine a enterrarlo", amenaza Vidal, a quien da vida Gerardo Taracena, mientras apunta al personaje de Levy con una pistola.

Tras el estreno de los tres primeros episodios el 10 de noviembre, cada semana verá la luz un nuevo capítulo de Camino a Arcadia en SkyShowtime. Completan el reparto, junto a Levy, Echevarría y Taracena, Michelle Renaud, Nacho Guerreros, Andrea Duro, Raúl Peña, Alejandro Nones, Sergio San, Pino Montesdeoca y Nacho Guerreros, entre otros.

"La serie narra la historia de Pablo, que lo tiene todo: una vida tranquila, una comunidad unida y un hijo al que adora. Como entrenador de un equipo juvenil de lucha canaria, es conocido por su amabilidad y su actitud tranquila en la apacible ciudad de Arcadia. Nadie conoce la verdad sobre su oscuro y peligroso pasado. Tras vivir al límite en México, escapó de su violenta vida para proteger a su hijo Bruno.

Convertirse en padre lo cambió todo para él, pero huir de su antigua vida tuvo un coste. Su mujer, a la que dejó atrás, nunca le ha perdonado. Ahora ella ha vuelto, dispuesta a destrozar el mundo que él ha construido. Mientras resurgen viejos secretos y hierve la tensión, Pablo se ve obligado a enfrentarse a su pasado. ¿Podrá proteger a su hijo y aferrarse al paraíso que creó, o destruirá su vida anterior todo lo que ama?", reza la sinopsis oficial de la serie.