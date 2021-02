Wandavision El guiño de Bruja Escarlata y Visión a Padres forzosos

MADRID, 9 Feb. (CulturaOcio) -

Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) ha llegado hasta los años 80 y ha incluido un guiño a una de las series más memorables de la época. La ficción está protagonizada por Elizabeth Olsen y, en el quinto episodio, hay una sutil referencia a Padres forzosos, la telecomedia en la que durante años actuaron Mary-Kate y Ashley Olsen.

Mary-Kate y Ashley son las hermanas gemelas mayores de Elizabeth y saltaron a la fama cuando eran poco más que bebés dando vida al mismo personaje, Michelle Tanner, en la mencionada serie. El primer tráiler de Bruja Escarlata y Visión ya insinuó que los protagonistas serían padres de gemelos, algo que muchos leyeron como un guiño a las hermanas Olsen, aunque este punto de la trama se inspiró en los cómics.

Pero el verdadero easter egg llegó en el episodio 5, que se inspiró en una secuencia de apertura de Padres forzosos. En la escena se puede ver a la pareja y sus hijos corriendo por el parque, toma que fue sacada directamente de la serie de los 80.

En Padres Forzosos hay una escena prácticamente igual protagonizada por la familia Tanner.

La escena de Bruja Escarlata y Visión termina con una toma de los protagonistas haciendo un picnic, otra idea que fue tomada de Padres forzosos.

