Vuelve Ángela Channing: Falcon Crest, la mítica telenovela de los 80, llega a VinTV

MADRID, 15 Oct. (CulturaOcio) -

Hace 40 años, se emitió por primera vez en España Falcon Crest, el clásico atemporal de los años 80. Aprovechando el aniversario VinTV, el canal producido por AMC Networks International Southern Europe dedicado a las ficciones más memorables de la televisión, estrenará la serie a partir del próximo 20 de octubre. Los espectadores podrán disfrutar de los episodios sobre la industria norteamericana del vino todas las tardes de lunes a viernes.

Creada por Earl Hamner Jr. en 1981, la ficción narra la rivalidad de la familia Gilberti, liderada por Ángela (Jane Wyman), una mujer fuerte y carismática dispuesta a todo por defender el legado familiar, y su sobrino Chace (Robert Foxworth), heredero de los viñedos tras la muerte de su padre Jason. Mientras la primera ve amenazada su posición, el personaje de Foxworth se muda a California con su familia y decide investigar las extrañas circunstancias del fallecimiento de su padre.

Junto a los ya mencionados Wyman y Foxworth completan el reparto de Falcon Crest Lorenzo Lamas como Lance Cumson, el futuro heredero de la finca y Chao-Li Chi en el papel de Chao-Li , fiel ayudante de Ángela, David Selby, Susan Sullivan y Margaret Ladd, entre otros.

Más allá del éxito entre los espectadores, la serie acumuló numerosa nominaciones a los Emmy y a los Globo de oro, siendo el triunfo más destacado el de mejor actriz principal en una serie de televisión en la categoría de drama para Wyman en 1984.

El estreno de Falcon Crest hace cuarenta años en España se produjo cuatro años después que en Estados Unidos, lo que permitió una mayor acogida por parte de los espectadores al poder disfrutar de la serie al completo durante las sobremesas de la televisión española. La serie supuso un antes y un después en España, dejando atrás un legado en la cultura popular ligado a un extenso reparto así como a la cultura vinícola del país.