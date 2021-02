VÍDEO | WandaVision: Sincronizan el chasquido de Hulk en Endgame con Bruja Escarlata y Visión

MADRID, 2 Feb. (CulturaOcio) -

El episodio 4 de Bruja Escarlata y Visión ha revelado qué se esconde tras el idílico mundo que Wanda ha creado para el amor de su vida. Centrando la trama en lo que ocurre más allá de Westview, el capítulo también mostró el momento exacto en el que los caídos en la Decimación, el primer chasquido de Thanos, volvieron a la vida. Y un fan ha recreado el momento exacto, comparando las imágenes de Endgame con las de WandaVision.

La Decimación es como se conoce en el Universo Marvel al momento en el que Thanos, con tan sólo un chasquido del Guantelete del Infinito, el también conocido como 'el Snap', eliminó a la mitad de la vida del universo en Infinity War. Una matanza que por suerte fue revertida por Hulk en 'el Blip', cuando chasqueó el guante creado por Iron Man y devolvió a todos los 'desvanecidos' a su lugar.

A través de Mónica Rambeau (Teyonah Parris) el episodio 4 de WandaVisión explicó cómo fue exactamente ese renacimiento, en el que la mitad del universo regresó tal y como se había ido, en el mismo lugar en el que se convirtieron en polvo, pero cinco años después. Así fue cómo se vivió exactamente el Blip en la cronología del UCM.

#WandaVision SPOILERS!

I synchronized both scenes from The Blip: pic.twitter.com/zSqWzcn0Dc