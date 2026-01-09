VÍDEO: Idris Elba se pone el Arsenal vs Liverpool en su iPad en plena entrevista con Seth Meyers - NBC

MADRID, 9 Ene. (CulturaOcio) -

Idris Elba ha protagonizado un divertido momento que no ha tardado en convertirse en viral. El actor y protagonista de cintas como Jefes de Estado se puso a ver el partido del Arsenal en plena entrevista con Seth Meyers.

Elba acudió al Late Night de Seth Meyers para promocionar la temporada 2 de Hijack, de Apple TV. En un momento dado de la entrevista, el actor sacó un iPad, explicándole al presentador que, si bien estaba contento de estar en el programa, el Arsenal llevaba 70 minutos en el campo jugando contra el Liverpool.

Meyers colocó el iPad sobre el escritorio para que ambos pudieran ver el partido. Sin embargo, no tardó en volver a intentar continuar con la entrevista.

En ese instante, Elba le preguntó entre risas a Meyers: "¿Vas a estar hablando todo el tiempo?". "Haré preguntas breves", respondió en tono jocoso el presentador. "¿Cómo es la manera ideal en la que Idris Elba disfruta un partido tan importante como este?", le preguntó Meyers a un ya acomodado Elba.

"Así", soltó Elba, tumbándose cómodamente en el sillón del programa como si estuviera en su casa. "Solo. Sin familia, sin esposa. Nadie", remarcó el actor de series como Luther y el thriller de Netflix Una casa llena de dinamita a Meyers acerca de cómo le gusta disfrutar del fútbol, y más todavía tratándose de un partido de la Premier League antes de proseguir en tono divertido con la entrevista.