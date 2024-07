MADRID, 19 Jul. (CulturaOcio) -

A pocos días del estreno del sexto episodio de la temporada 2 de La Casa del Dragón, Max ha lanzado nuevas imágenes oficiales del capítulo para ir abriendo boca. La anterior entrega, aunque más tranquila que su predecesora con la Batalla de Reposo del Grajo, ha presentado elementos indispensables para esta temporada. Y entre estas nuevas instantáneas destaca una en especial donde, tras su traición, Aemond besa a su hermano.

El capítulo 4 de esta segunda temporada de La Casa del Dragón presentó la Batalla de Reposo del Grajo, una de las contiendas más grandes de toda la serie. En ella, Rhaenys y su dragona Meleys murieron a manos del enorme y terrible Vhagar que, a la orden de Aemond, arrasó con todo.

Sin embargo, la princesa Targaryen no fue la única baja de esa batalla, y es que el fuego de Vhagar no discriminó entre Verdes o Negros. El rey Aegon II y hermano del propio Aemond sufrió la ráfaga de Vhagar, que acabó con Fuegosol y dejó al rey al borde de la muerte.

Desde entonces, Aegon ha estado postrado en una cama con medio cuerpo calcinado y un estado crítico. La acción de Aemond, intencionada pero no planeada, releja el poco cariño que los hermanos se profesan. Ahora, estas nuevas imágenes que Max ha lanzado muestra a Aemond dándole un beso en la frente a Aegon, convaleciente y en reposo.

Esta es, sin duda, la instantánea que más llama la atención, y es que la traición de Aemond al casi matar a su rey y hermano se ha saldado ahora con lo que, propiamente, parece ser el beso de Judas, un acto hipócrita y autocomplaciente del que ahora es regente del reino.

Fighting for the future of the Iron Throne.

Watch a new #HOTD Sunday on @StreamOnMax. pic.twitter.com/a90eEHosTJ