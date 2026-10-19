La Velada del Año de Ibai Llanos se verá en Netflix durante las próximas tres ediciones

Netflix emitirá La Velada del Año de Ibai Llanos durante las próximas tres ediciones - NETFLIX

MADRID, 19 Oct. (CulturaOcio) -

Netflix ha anunciado que será la encargada de retransmitir en exclusiva La Velada del Año durante los próximos tres años (2027, 2028 y 2029). De este modo, el gran evento creado por Ibai Llanos da el salto a la gran plataforma de streaming global.

El formato ha tenido una enorme evolución desde su debut en 2021. Lo que comenzó como un torneo de boxeo amateur entre creadores de contenido en una pequeña sala de conciertos, se ha transformado en un espectáculo masivo que fusiona deporte, música en directo y entretenimiento digital.

Este crecimiento también se ha reflejado en su capacidad para llenar, de manera consecutiva, algunos de los estadios más grandes de España, como el Metropolitano de Madrid, el Santiago Bernabéu también en la capital o La Cartuja de Sevilla.

UN FENÓMENO DE AUDIENCIAS AHORA EN NETFLIX

El evento se ha consolidado como una de las grandes citas anuales entretenimiento en español. En su quinta edición de 2025 alcanzó un récord de 9,3 millones de espectadores simultáneos. Por otro lado, en la sexta edición celebrada este 2026, consolidó su éxito superando los 6 millones de audiencia media, frente al millón que registraba en 2021.

Hasta a fecha, Twitch había sido el principal lugar de emisión del proyecto a través del canal oficial de Ibai, sumando en 2026 YouTube y TikTok. Sin embargo, la alianza con Netflix marca el inicio de una era inédita para este formato que ha redefinido la relación entre los creadores digitales, el entretenimiento en directo y las grandes audiencias.

El propio Llanos valoró con perspectiva el camino recorrido y el nuevo rumbo de su producción al recordar que "en 2021 montaron La Velada en una sala de conciertos de Barcelona sin saber hasta dónde podía llegar". Asimismo, destacó que "cinco años después la han visto millones de personas a la vez", y explicó que llevarla a Netflix durante los próximos tres años les permite "hacerla todavía más grande sin perder lo que la hace especial", refiriéndose a "la comunidad que la hace posible".