Unai se enfrenta a su caso más retorcido en el impactante tráiler de Kraken: El libro negro de las horas - PRIME VIDEO

MADRID, 18 Jun. (CulturaOcio) -

El viernes 27 de junio llegará a Amazon Prime Video Kraken: El libro negro de las horas. En esta serie de seis episodios, Alejo Sauras y Maggie Civantos retoman sus personajes como Unai y Esti, que ya encarnaron en la gran pantalla, y ven envueltos en un caso especialmente retorcido. Para ir calentando motores, la plataforma ha lanzado un impactante tráiler de esta secuela televisiva de El silencio de la ciudad blanca (2019), basada en el universo literario de Eva García Sáenz de Urturi.

"¿Unai López de Ayala? Estoy investigando un homicidio en el barrio de las Letras. Hemos encontrado sangre de tu madre en la escena", revela una mujer al exertzaina al comienzo del adelanto. Es entonces cuando todo empieza a volverse más turbio. "Tengo a su madre. Entréganos el Libro de las Horas o ella explotará", avisa una voz de hombre distorsionada desde el teléfono de Unai, mostrando un vídeo donde aparece amordazada.

"Si le dijera que mi madre lleva más de 40 años muerta?", responde él. "Un caso retorcido, modus operandi y escenarios similares", explica Esti, la investigadora del caso y antigua compañera de Unai. "Hay algo que no vemos", dice Ayala mientras las imágenes muestran una frenética persecución y situaciones límite.

LA LLAMADA AL KRAKEN

"Unai, conocido como Kraken, recibe una misteriosa llamada de un hombre que se hace llamar Calibán. Al otro lado del teléfono, este le asegura que su madre, a quien Kraken creía fallecida desde hace cuarenta años, morirá si no consigue encontrar un codiciadísimo libro medieval cuya existencia jamás ha sido probada", reza la sinopsis.

Dirigida por Manuel Sanabria y Joaquín Llamas, con guion de Juan Carlos Cueto y Rocío Martínez Llano, Kraken: El libro de las horas también cuenta en su reparto con Natalia Rodríguez, Natalia Millán, Fernando Soto, Martín Urrutia y Aitziber Luma, entre otros.