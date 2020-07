El último mensaje de Naya Rivera y su estremecedora conexión con una canción de Eminem

MADRID, 10 Jul. (CulturaOcio) -

La desaparición de Naya Rivera en el lago Piru en California ha sacudido Internet, donde muchos usuarios han comentado el suceso. Como suele ocurrir en estos casos, las teorías conspiranoicas no se han hecho esperar, y es que algunos internautas han señalado la misteriosa conexión entre el último mensaje de la actriz en redes sociales y una antigua canción de Eminem.

El 8 de julio la intérprete que dio vida a Santana Lopez en la serie Glee compartió una imagen junto a su hijo acompañada de un mensaje: "Just the two of us" (Solo nosotros dos). Esta frase no ha pasado desapercibida para algunos, que la han relacionado con la canción 97' Bonnie & Clyde del rapero estadounidense.

El tema de Eminem narra la historia de una madre asesinada y arrojada a un lago, y la letra está dirigida al hijo de la mujer. Al percatarse de la extraña conexión, un usuario comentó la publicación. "Algo no va bien. La frase de su última publicación es la letra de una canción sobre una madre encontrada en el fondo de un lago", escribió.

El primer verso de del tema 97' Bonnie & Clyde es precisamente el que la actriz escribió en redes. Pero la coincidencia no queda ahí ya que la parte más oscura de la letra de este tema que relata como una mujer que decide ahogarse en presencia de su hija ya que no soporta perder su custodia dice textualmente "mamá en el fondo del lago".