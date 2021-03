Troleo épico de Paul Bettany que confirma quién es el cameo final de WandaVision

MADRID, 4 Mar. (CulturaOcio) -

Pocas horas separan a los fans de Marvel del gran final de Bruja Escarlata y Visión. El mundo de las sitcoms creado por Wanda, de una forma u otra, está muy cerca de derrumbarse. Y como ya se venía rumoreando desde hace tiempo, el último episodio de WandaVision contará con un gran cameo sorpresa, que finalmente ha sido revelado por Paul Bettany.

Las teorías y rumores apuntaban a que personajes como Magneto, el Profesor Xavier o Doctor Strange podrían aparecer en los minutos finales de Bruja Escarlata y Visión. Todo comenzó cuando Bettany reveló en una entrevista que "un gran actor con el que siempre había querido trabajar" aparecería en el episodio final. Para disgusto de los fans, el actor se estaba refiriendo a sí mismo, en la versión de Visión (White Vision) creada por SWORD.

Porque, ya sea como una broma a la que se le dio demasiado bombo, o una forma intencionada de 'trollear' al fandom, el "gran actor" al que se refería Bettany era en realidad él mismo. Las dos versiones de Visión se enfrentarán en el último episodio, y eso significa que el intérprete ha filmado dobles secuencias de acción, que era a lo que se refería al decir "tenemos algunas escenas de acción juntos", en la entrevista con Black Girl Nerds de la que tanto se ha hablado.

"¿Sabes cuándo piensas que algo va a ser divertido y por eso lo dices? ¿Pero luego te asustas?", ha explicado ahora Bettany a Good Morning América en referencia a cómo sus declaraciones corrieron como la pólvora entre el fandom.

"Pues eso me pasó. Los fans querían adivinar quién podría ser, y nombraban grandes actores como Patrick Stewart o Benedict Cumberbatch. Y yo pensaba '¡oh, Dios! ¡se van a decepcionar cuando descubran que soy yo!", aclaró divertido.

Will there be a big appearance by someone special in the finale of #WandaVision? @Paul_Bettany would love to answer but he's too busy pretending to have technical difficulties. 🤖 https://t.co/i9rZzYvW4s@wandavision@disneyplus pic.twitter.com/GDg979zFgS