La trilogía de La novia gitana culmina con La nena, que ya tiene fecha de estreno en atresplayer y Disney+ - ATRESMEDIA

MADRID, 9 Feb. (CulturaOcio) -

La nena, la tercera entrega de la saga de La novia gitana escrita por los autores agrupados bajo el pseudónimo de Carmen Mola, ya tiene fecha de estreno. La serie dirigida por Paco Cabezas (Fear the Walking Dead, Penny Dreadful, The Umbrella Academy) y protagonizada por Nerea Barros (La isla mínima, Operación Marea Negra), llega a Disney+ y atresplayer en abril de 2026.

"Meses después de los sucesos de La Red Púrpura, la cacería no ha terminado. Tras la muerte de Lucas, Elena Blanco ha desaparecido. Solo Mariajo conoce su paradero, manteniéndolo en secreto incluso para el resto del equipo. La lucha contra La Red le arrebató demasiado y en un intento desesperado por recuperar el control de su vida dejó atrás la BAC.

Pero la violencia no deja cabos sueltos y cuando un nuevo hallazgo sacude el tablero, no tiene más remedio que volver y regresar significa enfrentarse a lo que intentó dejar atrás. Mientras tanto, Chesca ha elegido otro camino. Separada de su antigua aliada, se ha sumergido en una guerra propia donde las reglas han dejado de importar.

El equipo sigue tras la pista de Rocío Narváez, 'La Madre', pero cada avance solo revela un entramado aún más grande y peligroso", adelanta la extensa sinopsis oficial de estar tercera entrega, que estará compuesta de ocho episodios.

La serie está dirigida por Paco Cabezas, que ya estuvo al frente de La novia gitana y La Red Púrpura; junto a Miguel Ángel Trudu.

Nerea Barros encabeza el reparto formado por Lucía Martín Abelló, Ignacio Montes, Mona Martínez, Vicente Romero, Francesc Garrido, Ginés García Millán, Daniel Ibáñez, Nuria González, Óscar de la Fuente, Carmen Prada, Roberto Álamo y Carlos Cabra. Además, para la tercera entrega, Eduardo Casanova, Raúl Sanz, Pepe Sevilla, Santi Prego y Daniel Freire se incorporan al reparto.

Ignacio Corrales, Paco Cabezas, Jordi Frades, José Rodriguez, Jaume Banacolocha, Laura García e Ignasi Serra son los productores ejecutivos de la serie. Montse García es la directora de Ficción de Atresmedia, con Lucía Alonso-Allende como coproductora ejecutiva.

Además, La Novia Gitana y La Red Púrpura también se incorporarán a la oferta de contenidos de Disney+. Estos estrenos forman parte del acuerdo alcanzado por ambas plataformas en septiembre, que otorga a Disney+ derechos co-exclusivos sobre una amplia gama de producciones de Atresmedia.