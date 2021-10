Tráiler del thriller sobre narcotráfico Malayerba, la primera serie en español de Starzplay

MADRID, 1 Oct. (CulturaOcio) -

Starzplay, el servicio internacional de streaming premium de STARZ, ha lanzado el tráiler oficial de su primera serie en español, MalaYerba, que se estrenará el 31 de octubre en exclusiva en España y Latinoamérica, con nuevos episodios cada domingo.

MalaYerba cuenta la historia de Félix, Mariana e Ignacio, tres jóvenes emprendedores, inteligentes y ambiciosos, que apuestan por un mercado que acaba de ser legalizado en Colombia: el cannabis medicinal. Su empresa, KannaLab, se convierte rápidamente en el sueño de todo emprendedor y en la envidia de su generación.

Sus fundadores son el equipo perfecto: Mariana tiene la tierra para cultivar; Ignacio, la red; y Félix, la semilla perfecta y única con la que dominarán el mundo. Sin embargo, sus vidas se verán alteradas cuando Lola, una ambiciosa periodista, ponga sus ojos en su empresa y descubra que hay un oscuro pasado detrás de la famosa semilla.

"KannaLab es un producto diferente", dice uno de los protagonistas. "Quiero saber más sobre KannaLab. ¿Por qué cannabis?", pregunta Lola. "Porque no es más que una planta que quiere crecer y no la dejan", se escucha. "¿Por qué me estás mirando así, como si tuvieras miedo?", pregunta Ignacio a la periodista.

La serie de 10 episodios de 45 minutos está protagonizada por María Elisa Camargo como Mariana, Carolina Gaitán como Lola, Juan Pablo Urrego como Ignacio y Sebastián Eslava como Félix. La serie ha sido creada por Natalia Echeverri junto al director Andrés Beltrán y con el guionista Esteban Orozco. Beltrán codirigda junto a Salomón Simhon.