Tráiler de The Kardashians: La familia Kardashian desembarca en Disney+ este 2022

Imagen Promocional Del Tráiler 'The Kardashians'. - DISNEY

MADRID, 3 Ene. (CulturaOcio) -

Con la cuenta atrás para el 2022 ya terminada, ahora llega otra nueva muy esperada por el público: la de la llegada de las Kardashian a Disney+. La familia más famosa de los realities estadounidenses tiene previsto estrenar su nuevo show, 'The Kardashians', en la plataforma en este año y, para ello, llega un primer adelanto.

La familia Kardashian-Jenner está lista para una nueva etapa televisiva. Tras triunfar con su reality 'Keeping Up with the Kardashians', que tuvo 20 temporadas y 280 emitidos entre 2007 y el pasado 2021 y tuvo numerosos spin-offs; ahora el clan arriba en Disney+ con nuevo show que aspira a ser un claro sucesor en este universo que ha atrapado a público de todo el mundo.

'The Kardashians' hará un nuevo e íntimo recorrido por las vidas de Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner.

Kris, Kourtney, Kim, Khloe, Kendall y Kylie. ¡Comienza la cuenta atrás! La nueva serie de Las Kardashians, próximamente en #DisneyPlus. pic.twitter.com/KGGdmZoTB7 — Disney+ España (@DisneyPlusES) January 3, 2022

Ben Winston, socio de Fulwell 73, es el productor ejecutivo junto a Emma Conway y Elizabeth Jones, con Danielle King como showrunner y productora ejecutiva. 'The Kardashians' aspira a ser uno de los estrenos televisivos más esperados de 2022.