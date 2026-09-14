Tráiler de The Five Star Weekend, nueva serie de Jennifer Garner que ya tiene fecha de estreno en Skyshowtime

Archivo - Fecha de estreno y tráiler de The Five Star Weekend, la serie protagonizada por Jennifer Garner - PEACOCK - Archivo

MADRID 14, (CulturaOcio)

The Five Star Weekend, serie basada en la aclamada novela homónima de Elin Hilderbrand (La pareja perfecta), se estrena en SkyShowtime el 16 de octubre con sus dos primeros capítulos. La ficción, que ambientada en la soleada isla de Nantucket explora las amistades femeninas, está protagonizada por Jennifer Garner (Juno) y ya ha presentado su tráiler.

Antes incluso del lanzamiento de la primera temporada, la ficción ya ha confirmado su renovación para una segunda entrega. Junto a la fecha de estreno, The Five Star Weekend ha publicado un adelanto que muestra a Hollis, una creadora de contenido del mundo de la cocina encarnada por Garner, quien se reencontrará con amistades de las diferentes etapas de su vida en un fin de semana repleto de intensas emociones.

"Hollis Shaw, una famosa influencer gastronómica conocida por sus deliciosas recetas, su impecable gusto y su carácter afable, que sufre una pérdida devastadora. Incapaz de seguir adelante, esta tragedia comienza a poner de manifiesto las grietas de su vida aparentemente perfecta: un matrimonio en crisis, la complicada relación con su hija y su creciente obsesión por la aprobación de sus seguidores.

En un intento por superar el dolor y reencontrarse a sí misma, Hollis organiza un fin de semana en su casa de Nantucket con cuatro amigas de diferentes etapas de su vida -su infancia, la década de los veinte y la de los treinta-, además de una quinta invitada sorpresa. Con el lujoso escenario costero como telón de fondo, todas ellas madurarán de formas que nunca hubieran imaginado a medida que se derriban barreras y se desvelan secretos", reza la extensa sinopsis de la ficción que cuenta con un total de ocho episodios.

Junto a Garner, ganadora del Globo de Oro por Alias, también forman parte del reparto de The Five Star Weekend Regina Hall (Scary Movie), Chloë Sevigny (Zodiac), D'Arcy Carden (The Good Place), Gemma Chan (Eternals) y Timothy Olyphant (La jungla 4.0).