Tráiler de The Continenal, serie precuela de John Wick: "Bienvenidos al hotel donde comenzó la leyenda" - AMAZON PRIME VIDEO

MADRID, 1 Sep. (CulturaOcio) -

Prime Video ha desvelado el tráiler oficial de The Continental, serie precuela ambientada en el universo de John Wick. La producción consta de tres partes y explora la historia de origen detrás del icónico hotel para asesinos de las películas. The Continental: del universo de John Wick estará disponible a partir del 22 de septiembre en más de 240 países y territorios de todo el mundo como parte de la suscripción Prime.

En el tráiler, Winston Scott (Colin Woodell) es recibido en el hotel por Cormac (Mel Gibson), gerente del establecimiento. "Esta es una gran institución. Forma parte de un tejido muy antigua y sagrado. Tu hermano me robó una cosa. Lo que robó Frankie es muy importante para mucha gente muy peligrosa. Búscalo, porque si no, haré que caiga sobre vosotros todo el peso de esta institución", afirma Cormac. "No sé dónde está Frankie", responde Winston.

"Matamos a Cormac. Le quitaremos su puta casa. Además de todo lo que conlleva", dice Winston en otra secuencia. "Tendremos que delegar. Tal vez alguno de los huéspedes esté disponible", asegura el gerente, mientras aparecen algunos de los asesinos alojados. "Bienvenidos al hotel donde comenzó la leyenda", se puede leer en el clip.

"La serie sigue a un joven Winston Scott, quien se ve arrastrado al infierno del Nueva York de los años 70 para enfrentarse a un pasado que creía haber dejado atrás. Winston traza una ruta mortal a través del misterioso submundo del hotel en un angustioso intento de apoderarse del hotel en el que finalmente ocupará su trono", reza la sinopsis. El primer episodio se estrenará el viernes 22 de septiembre y, a partir de entonces, habrá nuevos capítulos cada semana.

Albert Hughes y Charlotte Brandstrom dirigen la serie, desarrollada y escrita por Greg Coolidge, Kirk Ward y Shawn Simmons. El reparto también cuenta con Mishel Prada, Hubert Point-Du Jour, Nhung Kate, Jessica Allain, Ayomide Adegun, Jeremy Bobb, Adam Shapiro y Katie McGrath, entre otros actores.