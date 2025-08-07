Tráiler de la temporada 5 de Phineas y Ferb, que ya tiene fecha de estreno en Disney+ - DISNEY+

MADRID, 7 Ago. (CulturaOcio) -

La quinta temporada de Phineas y Ferb llegará a Disney+ el próximo 22 de agosto. A poco más de dos semanas para su estreno, la plataforma ha lanzado un pequeño y divertido adelanto de los diez nuevos episodios, en los que ingeniosos hermanos y sus amigos viven todo tipo de aventuras emocionantes mientras Perry el ornitorrinco se reencuentra con el Dr. Heinz Doofenshmirtz.

El tráiler, de poco más de un minuto de duración, muestra algunas de las nuevas travesuras en las que se verán involucrados Phineas, Ferb y sus amigos, incluyendo un submarino con forma de bocadillo o un jacuzzi de refresco. Todo esto siempre al margen de su cascarrabias hermana Candance y su madre.

Por otro lado, Perry el ornitorrinco regresa a la acción para parar los pies al malvado Dr. Heinz Doofenshmirtz. "Agente Pi, sospechamos que Doofenshmirtz ha vuelto a sus andanzas, y con esto quiero decir...", comienza el Mayor Monogram a través de la pantalla. "Que ha actualizado su estado de malvado en las redes sociales de nuevo", completa su ayudante Karl ante le ornitorrinco.

"En esta nueva temporada, Phineas, Ferb y el resto del equipo se enfrentan a otros 104 días de verano, listos para vivir emocionantes aventuras llenas de momentos inolvidables. Los chicos romperán varios récords mundiales, Candace se presentará al examen de conducir ¡y Perry finalmente irá al veterinario!", adelanta la sinopsis oficial de la serie.

La serie creada por Dan Povenmire y Jeff "Swampy" Marsh, volverá a contar en su reparto con la mayor parte de las voces originales. Eso supone que en la versión inglesa volverán Ashley Tisdale como Candace; Vincent Martella como Phineas; Caroline Rhea como Linda; Dee Bradley Baker como Perry el ornitorrinco; Povenmire y Marsh como el Dr. Heinz Doofenshmirtz y el Mayor Monogram; Alyson Stoner como Isabella; Maulik Pancholy como Baljeet, y Bobby Gaylor como Buford. David Errigo Jr. sustituirá a Thomas Sangster y será la voz de Ferb.

Estrenada en 2008 Phineas y Ferb se convirtió en la serie animada líder de la televisión en 2009 entre preadolescentes de 9 a 14 años. Tras cuatro temporadas emitidas hasta 2015, la ficción se hizo con cinco premios Emmy. En 2020 se estrenó en Disney+ Phineas y Ferb, la película: Candace contra el universo, la primera cinta desde su final allá por 2015.