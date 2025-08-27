Tráiler de la temporada final de Sisi: Emperatriz de Austria, que ya tiene fecha de estreno en COSMO

MADRID, 27 Ago. (CulturaOcio) -

La cuarta y última temporada de Sisi: Emperatriz de Austria llegará a COSMO el próximo 7 de septiembre. Basada en la historia real de Isabel de Baviera, la serie ya ha lanzado el tráiler de sus nuevos episodios, en los que Sisi verá su hogar pendiendo de un hilo a raíz de una trágica muerte.

El avance, de apenas medio minuto de duración, arranca con Sisi (Dominique Devenport) enterándose de que su padre ha fallecido y de que han perdido la casa familiar, el castillo de Possenhofen, en una apuesta. Así, la emperatriz vuelve a su país natal y reta a Georg, el mejor yóquey de Baviera, a una carrera de caballos para recuperar el castillo. No obstante, este impone una irrevocable condición: que sea ella quien cabalgue.

Haciendo caso omiso a Francisco (Jannick Schümann), Sisi entrenará a escondidas para participar en la carrera. Esta nueva aventura le llevará a descubrir secretos que lo cambiarán todo y que le harán replantearse su lugar en el mundo. En cuanto al destino del resto de personajes, Luis, el hermano mayor de Sisi, se debatirá entre su amor por la cantante Henriette y una brillante carrera política, mientras que su hermana menor, la joven Sofía Carlota, caerá rendida ante el enigmático rey Luis de Baviera.

Rodada en localizaciones de Letonia, Lituania, Croacia y Eslovenia, la temporada final de Sisi: Emperatriz de Austria abordará cuestiones como la identidad y el peso del poder. En palabras de Sven Bohse, creador de la serie, esta "no pretende ser tan cursi y romántica como las películas de los años 50", sino que es "una historia sobre la emancipación".

Sisi: Emperatriz de Austria llegará a COSMO el domingo 7 de septiembre, a las 21:00 horas en España. De ahí en adelante, los episodios se emitirán cada domingo en COSMO a las 21:00 horas y estarán disponibles en su plataforma de streaming COSMO ON.