El tráiler del reboot de Gossip Girl enloquece a los fans: "Dramas de gente rica con problemas"

MADRID, 10 Jun. (CulturaOcio) -

HBO Max ha lanzado el tráiler del reboot de Gossip Girl, continuación de la serie original que sigue a un nuevo grupo de jóvenes adinerados de Nueva York. Los fans ya han podido ver el adelanto de la ficción creada por Josh Schwartz y han compartido sus opiniones en Twitter.

La trama se desarrolla ocho años después de los acontecimientos de la serie original. La llegada de una nueva alumna, Zoya Lott (Whitney Peak), revolucionará a los chicos del Constance Billard School. "¿Te gustaría salir con nosotros esta noche?", le propone Julien Calloway (Jordan Alexander).

"Ella es una extraña que se ha encontrado a sí misma en tu grupo de amigos. Con tu novio", le advierte Audrey Hope (Emily Alyn Lind) a Jordan.

Tu fuente número uno sobre las escandalosas vidas de la élite de Nueva York ha vuelto y está recuperando el tiempo perdido. Gossip Girl llegará a #HBOMax el 8 de julio. pic.twitter.com/a0VmC8xgfb — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) June 10, 2021

"Prometo que me mantendré alejada de los dramas", dice Zoya, pero el regreso de la Reina Cotilla para espiar a los estudiantes causará revuelo. "¿Me habéis echado de menos? Yo os he echado de menos. Hay un gran secreto entre la clase dominante del Constance Billard", advierte Gossip Girl.

Las reacciones al clip no se han hecho esperar y muchos usuarios de Twitter se han mostrado entusiasmados. "Me encantan los dramas de gente rica con problemas", afirmó una internauta.

I love messy rich people drama #GossipGirl — MERON🇪🇹🇵🇸: L0KI month (@SnatchedK) June 10, 2021

"Gossip Girl pinta genial. El drama que estaba esperando. Estoy ansioso", comentó otro fan.

#GossipGirl looks great !!! Definitely the drama I’ve been missing. Can’t wait. — W🐙lter III (@walt_thethird) June 10, 2021

"Soy demasiado mayor para estar así de emocionado por el regreso de Gossip Girl", confesó otro usuario.

I'm way too old to be this excited for #GossipGirl coming back. — Jamey_Giddens (@Jamey_Giddens) June 10, 2021

"El tráiler del reboot de Gossip Girl me ha ganado usando Super Rich Kids", apuntó un tuitero en referencia al tema de Frank Ocean que suena en el adelanto.

The #GossipGirl reboot trailer using “Super Rich Kids” already has me sold 🥴 — marcel (@itsmarcelj) June 10, 2021

"Justo cuando pensaba que no me iba a enganchar a Gossip Girl... Aquí estoy", publicó una usuaria.

Right when I thought I wasn’t going to be sucked into #gossipgirl…HERE I AM. — Eileen ¯\_(ツ)_/¯ (@MissWhoeverUR) June 10, 2021

digan lo que quieran pero me muero por ver el reboot de gossip girl pic.twitter.com/7r44HxXXPg — alexxxtremo (@4ip4d3) June 10, 2021

en fin gossip girl reboot soy todo tuyo 🤩 pic.twitter.com/oSatOWaPia — ªless ✨ (@alessandro_chs) June 10, 2021

Bueno tras ver el trailer de la nueva version de #GossipGirl, pese a ser la original mi serie favorita de todos los tiempos, creo que le dare una chance... pic.twitter.com/18qDfL9hW5 — Mónica📚 (@laestanteriadeM) June 10, 2021

Dejé de respirar por casi 2 minutos con el primer trailer de #GossipGirl XOXO 😲✨ — Facu Tarasiuk (@TarasiukFacu) June 10, 2021

que buena pinta tiene la nueva de gossip girl de verdad. es que todo me parece perfecto. — G. (@gemacion_) June 10, 2021

Gossip Girl, que también cuenta en su reparto con Eli Brown, Adam Chanler-Berat, Thomas Doherty, Johnathan Fernandez, Tavi Gevinson, Jason Gotay y Kristen Bell poniendo voz a la Reina Cotilla, llega a HBO Max el 8 de julio.