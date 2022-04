Tráiler de Outer Range, la serie de Josh Brolin ya tiene fecha de estreno en Prime Video

MADRID, 6 Abr. (CulturaOcio) -

Amazon Prime Video ha lanzado el tráiler oficial de Outer Range, el emocionante neo western protagonizado por el nominado al Oscar Josh Brolin. Los primeros dos episodios de la serie original se estrenarán el viernes 15 de abril, con un estreno de dos episodios cada semana durante cuatro semanas. Outer Range estará disponible en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo.

"Esta tierra, esta familia, siempre han sido como un sueño para mí. No lo sé, creo que una parte de mí supo siempre que un día despertaría", dice Royal Abbott, el personaje de Brolin, en el tráiler. Al rancho familiar llegará Autumn (Imogen Poots), que descubrirá unas misteriosas señales. "¿Ves eso? Lo he estado dibujando desde hace años y ahora lo veo por todos lados", afirma.

Además, los Tillerson advertirán de que quieren las tierras de los Abbott. "Quiero tus praderas del oeste porque me da la gana", amenazan. "Aquí está ocurriendo algo que nos sobrepasa a ti y a mí. Y el mundo ha estado esperando algo así", asegura Autumn. "Algo se acerca. Algo está ocurriendo", adelanta Wayne Tillerson (Will Patton).

"Outer Range se centra en Royal Abbott (Josh Brolin), un ranchero que lucha por su tierra y su familia, y que descubre un incomprensible misterio en los límites de la zona salvaje de Wyoming. Una emocionante saga familiar con toques de humor irónico y misterio sobrenatural que examina cómo nos enfrentamos a lo desconocido.

Al principio de la historia, la familia Abbott se enfrenta a la desaparición de su nuera Rebecca. Se ven empujados al borde del abismo cuando los Tillerson (los ambiciosos propietarios del rancho vecino) quieren apoderarse de sus tierras. Una muerte prematura en la comunidad desencadena una serie de acontecimientos llenos de tensión y los problemas aparentemente cotidianos llegan a su punto álgido con la llegada de un misterioso agujero en las tierras propiedad de los Abbott. Los increíbles acontecimientos transcurren mientras Royal lucha por proteger a su familia; y a través de sus ojos la audiencia verá cómo el tiempo contiene secretos guardados del pasado e inquietantes misterios", reza la sinopsis.

Dirigida y protagonizada por el propio Brolin (Mi nombre es Harvey Milk), Outer Range cuenta en su reparto con Imogen Poots (La innegable verdad), Lili Taylor (Perry Mason), Tamara Podemski (Four Sheets to the Wind), Lewis Pullman (Top Gun: Maverick), Tom Pelphrey (Ozark), Noah Reid (Schitt's Creek), Shaun Sipos (Krypton), Isabel Arraiza (Pequeños detalles), Olive Abercrombie (La maldición de Hill House) y Will Patton (Yellowstone).

Brian Watkins es el creador y productor ejecutivo de Outer Range, junto a los productores ejecutivos Zev Borow, Heather Rae, Josh Brolin, Robin Sweet, Lawrence Trilling, Amy Seimetz, Tony Krantz y Plan B Entertainment para Amazon Studios. Los productores ejecutivos de Plan B Entertainment son Dede Gardner, Jeremy Kleiner y Brad Pitt.