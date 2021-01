Tráiler de Odio: 90 minutos de humor sin filtros con Dani Rovira en Netflix

MADRID, 28 Ene. (CulturaOcio) -

Netflix ha levantado el telón de 'Odio', el nuevo especial de comedia del actor y humorista Dani Rovira en el que el malagueño reparte descaradamente su frustración contra todo el mundo por igual, desde una perspectiva sincera, delirante y sin filtros sobre el ser humano en estos tiempos tan convulsos.

A partir del viernes 12 de enero estará disponible Odio, un monólogo de humor de Dani Rovira filmado en el Teatro Soho Caixabank de Málaga, filmado en noviembre de 2020 y que en su estreno en las tablas agotó todas las entradas.

"Si tu risa es primigenia, eres vegano, tienes perro o gato, frecuentas Instagram, estás haciendo obras, eres madre o el mismísimo Antonio Banderas, si utilizas aplicaciones para ligar, o simplemente estás a la que salta... vete preparando: hay odio para todos", asegura la nota de prensa publicada por Netflix.

"Los que hemos pasado por la quimio, a poco que podemos enseñar pelo... mira cómo se ponen", bromea Rovira al comienzo el adelanto, en referencia a su reciente lucha contra el cáncer.

Un show completo en el que se tocan temas como las redes sociales ("veo la foto de perfil de mi vecino y pienso es un desgraciado, pero le veo en Instagram y digo, me gustaría ser él") las aplicaciones de citas ("ligar es como las series de Netflix") o el mundo en general ("donde no hay glamour, no hay glamour"), el humorista tiene 'Odio' para todos.

'Odio', un espectáculo de 90 minutos, llega a Netflix el 12 de febrero.