Tráiler de Julie and the Phantoms, la nueva serie musical de Netflix

Escena de 'Julie and the Phantoms' - NETFLIX

MADRID, 27 Ago. (CulturaOcio) -

Netflix ha lanzado el tráiler de 'Julie and the Phantoms', su nueva propuesta musical. Remake de la ficción brasileña 'Julie y los fantasmas', producida por Nickelodeon, la serie se estrenará en la plataforma el 10 de septiembre y está protagonizada por Madison Reyes ('Under the Harlem Moon').

Julie, una estudiante de secundaria, ha perdido su pasión por la música tras la muerte de su madre, hace ya un año. Pero cuando, de repente, los fantasmas de tres músicos de ensueño (Charlie Gillespie, Jeremy Shada, Owen Patrick Joyner) aparecen en el viejo estudio de música de su madre, todo cambia.

Provenientes de 1995, Julie siente que, gracias a la irrupción de estos espíritus, empieza a despertar, y se inspira para volver a cantar y escribir canciones de nuevo. A medida que crece su amistad con ella, los chicos la convencen de crear una nueva banda juntos: Julie and the Phantoms.

De la mano del director y coreógrafo Kenny Ortega ('High School Musical', 'Los descendientes') y del coreógrafo Paul Becker ('Blancanieves (Mirror, Mirror)'), ganadores de Premios Emmy, llega una nueva serie musical fresca y emocionante sobre cómo abrazar los altibajos de la vida, seguir tus sueños y descubrir el poder de tu propia voz.

Junto con Reyes, Gillespie, Shada y Joyner, completan el reparto Booboo Stewart, Cheyenne Jackson, Carlos Ponce, Sonny Bustamante, Jadah Marie, Sacha Carlson y Savannah Lee May.

Además, Netflix ha colaborado con Columbia Records para la banda sonora del título, que estará disponible el mismo día del estreno. La primera temporada cuenta con 15 temas originales.

Aquí está la lista de temas:

Now or Never

Wake Up

Bright

This Band is Back (Reggie's Jam)

Wow

Flying Solo

I Got the Music

The Other Side of Hollywood

All Eyes On Me

Finally Free

Perfect Harmony

Edge of Great

Unsaid Emily

You Got Nothing to Lose

Stand Tall