Tráiler y fecha de estreno de Alguien debería prohibir los domingos por la tarde, nueva serie de Isabel Coixet

Archivo - Tráiler y fecha de estreno de Alguien debería prohibir los domingos por la tarde, lo nuevo de Isabel Coixet - AMC GLOBAL MEDIA IBERIA - Archivo

MADRID, 20 Oct. (CulturaOcio) -

Alguien debería prohibir los domingos por la tarde, la nueva tragicomedia francesa escrita y dirigida por Isabel Coixet, estrena sus dos primeros capítulos el 10 de noviembre a las 22:30 horas en SundanceTV. La serie, protagonizada por Liv Henneguier, aborda temas como la soledad, la amistad, el amor y el papel del cine a través de la historia de tres jóvenes que intentan encontrar su lugar en el mundo.

El adelanto muestra al trío protagonista y su nueva vida compartida en París. "Desde que tengo memoria, lo único que quiero hacer es cine", confiesa Louise, una aspirante a directora que desborda pasión por el mundo y las historias que lo envuelven. Sin embargo, al llegar a la ciudad de la luz, se queda tirada y sin alojamiento.

Por otro lado están Charlie, quien marcada por una infancia difícil está convencida de que "todas nos amargan la vida", y su "hermano" Nelson. Ambos le ofrecen compartir su piso a Louise y disfrutan mutuamente de su compañía.

"Louise (Henneguier), una aspirante a directora de cine abandona su ciudad natal, para instalarse en París tras conseguir una beca que le permitirá trabajar bajo la tutela del reconocido cineasta estadounidense Ted Mackey (Tim Robbins). Sin embargo, su llegada a la capital francesa está lejos de cumplir sus expectativas: no encuentra alojamiento y su supuesto mentor parece haber desaparecido. Todo cambia cuando conoce a Charlie (Clara Bretheau), una camarera que le ofrece compartir piso con ella y su mejor amigo, Nelson (Théo Christine)

Así comienza una convivencia inesperada entre tres jóvenes que, entre nuevas amistades y sueños difíciles de alcanzar, intentan abrirse camino hacia la vida adulta. Cada domingo por la tarde se reúnen para ver películas tristes, un ritual con el que buscan combatir la melancolía y que acaba convirtiéndose en el punto de encuentro de esa familia elegida que han construido lejos de sus respectivos hogares", reza la extensa sinopsis de la producción que cuenta con un total de ocho episodios.

Escrita y dirigida por Coixet, responsable de películas como La vida sin mí, La vida secreta de las palabras, La librería o Un amor, la serie cuenta junto a Henneguier, Bretheau, Christine y Robbins, con un reparto encabezado por Jeanne Balibar, Nathalie Poza y Chloé Lecerf, entre otros.