Trailer de Custodia repartida, la primera serie de Javier Fesser, que ya tiene fecha de estreno en Disney +

MADRID, 19 Dic. (CulturaOcio) -

Custodia repartida, la primera serie dirigida por Javier Fesser, se estrenará en Disney+ el próximo 24 de enero. A lo largo de 8 episodios, la ficción refleja cómo es la separación con hijos en la sociedad actual. A tan solo un mes de su estreno, la plataforma ha lanzado el tráiler de la producción protagonizada por Lorena López y Ricard Farré.

El pequeño adelanto, de menos de un minuto de duración, avanza algunos de los problemas que surgen a raíz de la separación de una pareja. El primer inconveniente surge cuando Diego, al que interpreta Farré, vuelve a casa de sus padres. "¿Qué has hecho con mi habitación mamá?", le pregunta al ver que su cuarto se ha convertido en estancia preparada para una niña de cinco años, con una cama rosa y un oso de peluche.

Por su parte Cris, encarnada por López, tiene que hacer frente a la decepción de sus padres por el fracaso de su matrimonio. "No tenéis aguante. Hacedlo por la niña", le dice su padre a Cris, que no da crédito. Ambos protagonistas van a intentar adaptarse a la nueva situación mientras hacen todo lo posible por mantener una buena relación por el bien de su hija, aunque no va a ser nada fácil.

"Cris y Diego acaban de separarse de mutuo acuerdo. Su intención es comportarse como unos adultos maduros y responsables y ser amigos por el bien de su hija de 5 años. Pero ninguno de los dos se puede permitir vivir solo y cuidar de ella. El trabajo de Cris es muy absorbente y Diego no tiene un salario fijo, así que ambos se ven forzados a una solución drástica: mudarse de nuevo a la casa de sus respectivos padres.

Los abuelos están entusiasmados de que sus hijos y especialmente su nieta estén de vuelta en sus vidas. Pero las cosas se van deteriorando rápidamente. Lo que comenzó como una separación amistosa pronto da un giro cuando se topan con la dura realidad", resume la sinopsis oficial de la serie.

Junto a López y Farré completan el reparto de Custodia compartida Adriana Ozores (Los pequeños amores), Francesc Orella (Merlí), Aten Soria (Venus), Fernando Sansegundo (Historias lamentables), Lucía de Gracia y Clara de Ramón. La serie está creada por Juanjo Moscardó Rius, María Mínguez y Javier Fesser, que también la dirige.