Tráiler de Cuando nadie nos ve, la serie de Urbizu con Maribel Verdú, que ya tiene fecha de estreno en Max

MADRID, 3 Feb. (CulturaOcio) -

Cuando nadie nos ve, la serie dirigida por Enrique Urbizu, estrenará su primer episodio el próximo viernes 7 de marzo en Max. Con la Semana Santa como telón de fondo y ambientado en Morón de la Frontera, el thriller protagonizado por Maribel Verdú y Mariela Garriga relata unas extrañas muertes que tiene lugar cerca de la base militar americana de Rota. Y a tan solo un mes de su lanzamiento, la plataforma ha lanzado su primer tráiler.

El adelanto, de dos minutos de duración, presenta a Lucía Gutiérrez (Maribel Verdú), una veterana policía que investiga un extraño suicidio en los alrededores de la base militar estadounidense de Rota, así como una muerte en la primera procesión de Semana Santa.

Gutiérrez tendrá que colaborar con una agente americana, Magaly Castillo (Mariela Garriga), que paralelamente investiga la desaparición de un compañero suyo. Le acompaña el solitario policía militar sargento Andrew Taylor (Austin Amelio), que expresa sus reticencias a trabajar con la policía española: "Tienen sus propios problemas, yo no esperaría nada".

Pronto se dan cuenta que los sucesos están extrañamente relacionados. "Creemos que estamos a salvo cuando nadie nos ve. De hecho es cuando más vulnerables somos", afirma Taylor, mientras se mezclan imágenes de las procesiones y la investigación, lo que indica que todo está relacionado.

La ficción, cuyo rodaje tuvo lugar entre Morón de la Frontera (Sevilla) y Madrid, es, en palabras del propio Urbizu, "un thriller a pleno sol, en el que detrás del rigor, la profesionalidad y el uniforme, la serie permite acompañar a los personajes en los momentos de soledad".

"Ambientada durante la Semana Santa de 2024 en Morón de la Frontera, un pueblo de Sevilla situado junto a la base área del ejército estadounidense, donde conviven con naturalidad la forma de vida americana con las tradiciones de la Andalucía profunda Lucía Gutiérrez es una sargento de la Guardia Civil que investiga el insólito suicidio de un vecino y unos extraños sucesos acaecidos en la primera procesión de Semana Santa.

Magaly Castillo es una agente especial del ejército de Estados Unidos enviada a la base de Morón para averiguar el paradero de un soldado americano desaparecido que parece estar relacionado con los negocios ocultos del Coronel Seamus Hoopen máximo responsable de la base área. El solitario policía militar, sargento Andrew Taylor acompaña a Magaly en sus pesquisas.

Enseguida descubren que ambas investigaciones están conectadas, que el caso es más complejo de lo que inicialmente habían supuesto y que involucra tanto a vecinos de Morón como a militares americanos de la cercana base", señala la sinopsis.

Junto a Verdú (The Flash), Garriga (Misión Imposible 7 y 8), Amelio (Fear The Walking Dead) y Temple (Upon Entry), completan el reparto de Cuando nadie nos ve Dani Rovira, Abril Montilla, Lucía Jiménez, Numa Paredes, María Alfonsa Rosso, Eloy Azorín, Virginia de Morata, Carlos Beluga, Lorca Prada y Ana María Vivancos. La serie está dirigida por el ganador del Goya por No habrá paz para los malvados, Enrique Urbizu.