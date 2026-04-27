Tráiler de Ciudad de las estrellas, el spin-off de Para toda la humanidad - APPLE TV

MADRID, 27 Abr. (CulturaOcio) -

Ciudad de las estrellas, spin-off de Para toda la humanidad que aterriza en Apple TV el próximo 29 de mayo ya tiene tráiler. La serie amplía la ucronía creada por Ben Nedivi, Matt Wolpert y Ronald D. Moore en la que la Unión Soviética se impone a Estados Unidos en la carrera espacial, esta vez relatando esta nueva versión de la historia del otro lado del Telón de Acero.

El tráiler de la ficción comienza con unos agentes yendo a buscar a una mujer en medio de la noche, quien inútilmente trata de decir que es una buena trabajadora. "El KGB está más preocupado que nunca por lo que pueda hacer Occidente", expresa un personaje, mientras que otro advierte de que los estadounidenses se han hecho con los planos para la base lunar.

El trepidante avance muestra así un ambiente de tensión máxima en la Ciudad de las estrellas, con la agencia de inteligencia atenta a cualquier posible traidor. "Quiero saber lo que hace cada persona antes de que lo haga", ordena una agente. "Lo que dice cada persona antes de que lo diga. Lo que piensa cada persona antes de que lo piense", añade.

La serie está protagonizada por Rhys Ifans, Anna Maxwell Martin, Agnes O'Casey, Alice Englert, Solly McLeod, Adam Nagaitis, Ruby Ashbourne-Serkis, Josef Davies y Priya Kansara.

Tras el estreno de sus dos primeros episodios el 29 de mayo (el mismo día que se estrena el episodio final de la penúltima temporada de Para toda la humanidad), los seis restantes capítulos de la temporada llegarán a Apple TV semanalmente.