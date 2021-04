Tráiler sin censura de MODOK: La serie del irreverente villano de Marvel... con Iron Man y Wonder Man

Tráiler sin censura de MODOK: La comedia del irreverente villano de Marvel... Con Iron Man y Wonder Man

Tráiler sin censura de MODOK: La comedia del irreverente villano de Marvel... Con Iron Man y Wonder Man - HULU

MADRID, 23 Abr. (CulturaOcio) -

"¡Nadie le dice a MODOK lo que puede o no puede decir!". Así se presenta el tráiler sin censura- y repleto de palabras malsonantes- de MODOK, la nueva serie de animación producida por Marvel Studios para HULU sobre el icónico villano de Marvel que en ésta ocasión no sólo tratará de dominar el mundo, sino que tendrá que lidiar con sus propios problemas familiares. Además, Wonder Man y Iron Man prometen ponerle las cosas difíciles.

MODOK reinventa la historia del malvado (y cabezón) villano intergaláctico de Marvel a modo de 'sitcom' repleta de humor, viajes en el tiempo y el espacio, enfrentamientos con superhéroes como Iron Man y Wonder Man y algún que otro brutal asesinato.

"Todo el mundo me llama cabezón", dice un joven MODOK al comienzo del adelanto. "Algún día esos bonitos y gigantescos ojos tuyos cambiarán el mundo", contesta su madre optimista. "Es hora de cambiar el mundo. ¡Pero para ponerlo de rodillas!", grita el MODOK ya adulto, antes de que comience una de sus habituales masacres.

El nombre del villano proviene de las siglas M.O.D.O.K., que como deja muy claro el tráiler, significan Organismo de Metal Designado Sólo para Matar (Metal Organism Designed Only for Killing). Y vaya si cumple su función, ya que el protagonista se enfrenta a Iron Man -y su ironizada chulería- Wonder Man -un ocasional amante de su mujer- y otras amenazas mientras viaja a lugares como Asgard a lomos del dragón Fing Fang Fung.

Una interesante alternativa para los fans marvelitas con una animación al estilo stop-motion que recuerda a series como Robot Chicken, MODOK se estrena en HULU el 21 de mayo.