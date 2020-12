Tráiler de Billie Eilish: The World's A Little Blurry, su documental en Apple TV+

MADRID, 18 Dic. (CulturaOcio) -

Este viernes 18 de diciembre Billie Eilish cumple 19 años. Pese a su juventud, la cantante se ha convertido en una de las mayores estrellas de la música en la actualidad. Tanto es así que incluso ya cuenta con su propio documental, titulado Billie Eilish: The World's A Little Blurry, y que se estrenará en Apple TV+ el 26 de febrero de 2021.

El documental cuenta la historia de la evolución de la cantante y compositora a medida que llega a su mayoría de edad y asciende al estrellato mundial. RJ Cutler es director de la producción, que ofrece una mirada profundamente íntima al viaje de la adolescente mientras escribía, grababa y lanzaba su álbum debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

En el adelanto se puede ver a la joven con su hermano Finneas O'Connell, y sus padres, Maggie Baird y Patrick O'Connell; celebrando que ha obtenido el carné de conducir y sobre el escenario. El tráiler también incluye imágenes de la intérprete durante su infancia.

Billie Eilish publicó su primer álbum de estudio en 2019. El disco se llevó el Grammy a álbum del año y a mejor álbum vocal de pop. 2020 ha sido un gran año para la protagonista, que se ha coronado como la artista femenina más escuchada del año por delante de Taylor Swift, Ariana Grande, Dua Lipa y Halsey.