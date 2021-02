Tráiler de Con amor, Victor, el spin-off de Con amor, Simon llega el 23 de febrero a Disney+

MADRID, 15 Feb. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el tráiler de 'Con amor, Victor', la serie spin-off de 'Con amor, Simon' es una de las apuestas más destacadas de Star y llegará a Disney+ el 23 de febrero, como parte de la nueva sección de la plataforma en streaming.

'Con amor, Victor' está ambientada en el mismo universo que 'Con amor, Simon', la película original de 2018. La ficción narra el viaje de autodescubrimiento de Victor (Michael Cimino), un nuevo alumno del instituto Creekwood High School, que se enfrenta a conflictos en casa, a problemas de adaptación a una nueva ciudad y a su propia orientación sexual.

Cuando la situación se vuelve insoportable, se hace amigo de Simon (Nick Robinson) para que lo ayude a superar los sinsabores de la vida en el instituto. Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, guionistas de 'This Is Us' y de la cinta original, son los guionistas de esta serie spin-off, además de ser también productores ejecutivos.

Producida por 20th Century Fox Television, la primera temporada de 'Con amor, Victor' consta de 10 episodios. La ficción tiene confirmada una segunda tanda de capítulos. En Estados Unidos, la serie formó parte de Hulu, siendo una de las apuestas de Star a nivel internacional.

Junto con Cimino, completan el reparto Ana Ortiz, James Martínez, Isabella Ferreira, Mateo Fernández, Rachel Naomi Hilson, Bebe Wood, George Sear, Anthony Turpel y Mason Gooding.