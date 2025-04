La traición es cosa de familia en el tráiler de Legado, el Sucession español con José Coronado

MADRID, 29 Abr. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el tráiler de Legado, la nueva serie de Netflix protagonizada por José Coronado y Belén Cuesta que llegará a la plataforma de streaming el próximo 16 de mayo. La ficción promete una esencia similar a Sucession, pues la falta de lealtad parece correr igualmente por las venas de los familiares del dueño de una gran empresa, que no dudarán en clavar cuchillos por la espalda a quien sea necesario.

"Mis hijos están tan podridos como los que más", afirma el personaje de Coronado en el avance, un magnate de la comunicación que se reincorpora a su empresa para descubrir el camino por el que sus hijos han llevado el negocio en su ausencia. "Esta vez voy a contarlo todo, caiga quien caiga", proclama su personaje, que parece dispuesto a todo con tal de preservar intacto su legado.

El tráiler, de casi dos minutos de duración, muestra a Federico, el personaje interpretado por Coronado, concediendo una entrevista en la que parece revelar oscuros secretos del negocio familiar, relacionados con la corrupción y desvío de fondos. "Dime que no se va a emitir nunca", inquiere el personaje de Cuesta, a lo que Federico responde: "Demostradme que podéis cambiar".

"Federico (José Coronado) debe retirarse de sus empresas de comunicación para recuperarse de una enfermedad que le tiene dos años al margen. A su vuelta, descubrirá que sus hijos se han convertido en unos desconocidos y están llevando los negocios por un rumbo que él detesta y hará lo inimaginable para que no destrocen su legado. Negocios en juego, una familia lejos de ser perfecta, relaciones sentimentales, triángulos amorosos, conexiones gubernamentales, una entrevista muy controvertida, y la pregunta más importante: ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar para proteger tu legado?", reza la sinopsis oficial de la serie.

Diego Martín (Aquí no hay quien viva, Muertos S.L.), Natalia Huarte (Querer, Todo lo que no sé) y María Morera (El 47, Libertad) interpretarán junto a Cuesta (La trinchera infinita, La llamada) a los hijos del personaje de Coronado (No habrá paz para los malvados, Entrevías). La serie está creada por Carlos Montero, responsable de ficciones como Física o Química, El desorden que dejas o Élite, junto con Pablo Alén y Breixo Corral.