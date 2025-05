Tracker, la serie protagonizada por Justin Hartley (This Is Us), llega a laSexta

La temporada 1 de Tracker, la serie protagonizada por Justin Hartley (This Is Us) llega a La sexta

La temporada 1 de Tracker, la serie protagonizada por Justin Hartley (This Is Us) llega a La sexta - LA SEXTA

MADRID, 30 May. (CulturaOcio) -

La primera temporada de Tracker, la serie protagonizada por Justin Hartley (This Is Us), se estrenará el próximo miércoles 4 de junio en el prime time de laSexta. Basada en la novela de Jeffery Deaver, The Never Game, la ficción sigue a un cazarrecompensas que recorre Estados Unidos en su caravana mientras ayuda a resolver complicadas desapariciones.

La serie de la CBS, que acaba de finalizar la emisión de su segunda temporada en Estados Unidos, ha sido todo un éxito en el país americano. De hecho, Tracker ha sido recientemente renovada por la cadena norteamericana por una tercera tanda de episodios.

Hartley interpreta a Colter Shaw, un lobo solitario con capacidades innatas para la investigación, que recorre el país en su caravana para ayudar a la policía o particulares en casos que parecen no tener solución.

En sus esfuerzos contará con la ayuda de Reenie Greene (Fiona Rene) una racional abogada que aplacará la impulsividad del protagonista; Bobby Exley (Eric Graise), un informático capaz de destapar cualquier secreto oculto en un dispositivo tecnológico y Velma Bruin (Abby McEany), quien se encarga de alertar a Shaw de los nuevos casos.

💥 "Gano recompensas ayudando a los ciudadanos, y solo las cobro si cumplo el trato"



📺 TRACKER, estreno el próximo miércoles a las 22:45h en laSexta pic.twitter.com/Mdn0BNZFPN — laSexta (@laSextaTV) May 29, 2025

En el primer episodio de la serie, que se emitirá el próximo miércoles 4 de junio en laSexta, titulado 'Klammath Falls', el protagonista investiga la desaparición de Gilbert Brown, un adolescente de 14 años que podría encontrarse con su padre biológico Edward, que tiene antecedentes penales y que perdió la custodia años atrás.

Junto a los actores mencionados completan el reparto de Tracker Robin Weigert, Chris Lee, Brent Sexton y Sofia Pernas entre otros. La serie está dirigida por Ken Olin (This Is Us) a partir de un guion de Amanda Mortlock, Steve Harper, Ben H. Winters y Michael Cooney. Los trece episodios que conforman la primera temporada irán llegando de forma semanal cada miércoles a laSexta.