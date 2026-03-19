Tórrido romance universitario en el tráiler de Kiss me, la nueva serie de Prime Video que ya tiene fecha de estreno

KISS ME OFF CAMPUS - PRIME VIDEO

MADRID, 19 Mar. (CulturaOcio) -

Prime Video ha lanzado el teaser de su nueva serie Kiss Me (Off Campus) ya tiene fecha de estreno. La serie sigue un divertido romance entre Hannah, una compositora reservada, y Garret, la estrella del equipo de hockey de la Universidad de Briar. Kiss me, la adaptación de la saga de bestsellers internacionales escritos por Elle Kennedy, llegará a la plataforma el próximo 13 de mayo.

El avance de la serie creada por Louisa Levy, que también es co-showrunner, muestra los inicios de la historia de amor entre Hannah, una joven interpretada por Ella Bright, y Garret un jugador del equipo de hockey sobre hielo, a quien da vida Belmont Cameli.

"¿Buscabas algo?", le pregunta Garret a una sonrojada Hannah al ser sorprendido por ella en la ducha de los vestuarios del equipo de hockey mientras ella recogía la ropa de los miembros del equipo tirada por el suelo. Y es que, tal y como avisa el propio adelanto, en esta serie "el juego más caliente no está en el hielo".

"Este drama universitario sigue a un equipo de hockey sobre hielo de élite y a las mujeres de sus vidas, mientras lidian con el amor, el desamor y el autodescubrimiento, forjando profundas amistades y lazos duraderos mientras navegan las complejidades que conlleva la transición a la edad adulta", adelanta la sinopsis oficial de la serie.

Ella Bright, conocida por sus papeles en The Crown y Torres de Malory, y Belmont Cameli, quien ha participado en Until Dawn y Saved by the Bell, encabezan un reparto que también incluye a Mika Abdalla, vista en El ambigú y Sex Appeal.

Además de Bright, Cameli y Abdalla, completan el elenco de la serie Antonio Cipriano, que ha formado parte de Pequeñas mentirosas: Pecado original y La búsqueda: Más allá de la historia o Stephen Kalyn, conocido por sus trabajos en Gen V y Motorheads.

También participan Jalen Thomas Brooks, actor de The Pitt y Black Friday, y Josh Heuston, que aparece en Dune: La profecía y Los rompecorazones.