Todos los estrenos de Disney+ en verano: Loki, el regreso de Con amor, Victor, Luca de Pixar, What If...? y mucho más

MADRID, 5 Jun. (CulturaOcio) -

Está claro que Disney tiene decidido convertir a Disney+ en la plataforma definitiva del verano. La Casa del Ratón ha lanzado su calendario para la temporada estival y viene cargado de títulos con los que aspira a ser la protagonista absoluta de estos próximos meses. Producciones Marvel, Pixar y la llegada de un montón de catálogo de archivo pasarán engrosar la gran videoteca del servicio en streaming.

Y es que Disney+ ha dejado muy bien organizado el planning tanto de junio como de julio y agosto. Entre las primeras series que llegarán a la plataforma está 'Genius: Aretha' para Nat Geo o 'Loki', la nueva serie del Universo Cinematográfico de Marvel, que busca replicar el éxito de 'Bruja Escarlata y Visión' y 'Falcon y el Soldado de Invierno'.

Entre las películas, la primera en desembarcar ha sido 'Raya y el último dragón'. Tras triunfar en salas de cine y estar disponible en el servicio bajo Acceso Premium, se une al catálogo sin costes adicionales, como también 'Luca', lo nuevo de Pixar.

Pero hay mucho más para disfrutar de Disney+ en verano. Esta es la lista completa de estrenos que tiene preparados Disney+:

ESTRENO DE SERIES:

· 'Genius: Aretha' (Temporada 3 - 4 de junio). Nat Geo

· 'Padre de familia' (Temporada 19 - 4 de junio). Star

· 'Loki' (9 de junio). Marvel

· 'El crepúsculo' (11 de junio). Star

· 'Con amor, Victor' (Temporada 2 - 18 de junio). Star

· 'La misteriosa Sociedad Benedict' (25 de junio). Star

· 'Monstruosa la Obra' (2 de julio). Pixar

· 'Empire' (Temporada 4 - 2 de julio). Star

· 'American Dad' (Temporada 17 - 9 de julio). Star

· 'La carrera al fin del mundo' (9 de julio). Nat Geo

· 'Socios y sabuesos' (16 de julio). Disney

· 'Marvel: Spidey y su superequipo' (16 de julio). Marvel

· 'What If...?' (Agosto). Marvel

· 'Empire' (Temporada 5 - 6 de agosto). Star

· 'Bob's Burguers' (Temporada 11 - 20 de agosto). Star

· 'That One World: Feyenoord' (27 de agosto). Star

ESTRENO DE PELÍCULAS:

· 'Raya y el último dragón' (4 de junio). Disney

· 'Luca' (18 de junio). Pixar

· 'Viuda Negra' (Acceso Premium con coste adicional - 9 de julio). Marvel

· 'Summer of Soul (...or, When the Revolution Could Not be Televised)' (30 de julio). Star

· 'Jungle Cruise' (Acceso Premium con coste adicional - 30 de julio). Disney

ESTRENO DE DOCUMENTALES:

· 'Pride' (25 de junio). Star

· 'Wolfgang' (25 de junio). Star

· 'Mi padre: el asesino del zodiaco' (9 de julio). Star

· 'Laberinto de errores' (13 de agosto). Star

· 'O.J.: Made in America' (20 de agosto). Star

· '42 to 1' (20 de agosto). Star

· 'Be Water' (20 de agosto). Star

· 'Chasing Tyson' (20 de agosto). Star

· 'La decisión de Michael Jordan' (20 de agosto). Star

· 'Lance' (20 de agosto). Star

· 'That One Word: Feyenoord' (27 de agosto). Star

TÍTULOS DE ARCHIVO QUE LLEGAN A DISNEY+

SERIES:

· 'Me llamo Earl' (Temporadas 1-4 - 18 de junio). Star

· 'Grown-ish' (Temporada 1 - 25 de junio). Star

· 'Empire' (Temporadas 1-3 - 2 de julio). Star

· 'Body of Proof' (S1-3 - 9 de julio). Star

· 'Último aviso' (Temporada 1-7 - 23 de julio). Star

· 'La vida en piezas' (Temporadas 1-4 - 23 de julio). Star

· 'The Killing' (Temporadas 1-4 - 30 de julio). Star

· 'La que se avecina' (Temporadas 1-11 - 30 de julio). Star

· 'Allí abajo' (Temporadas 1-5 - 6 de agosto). Star

· 'Alias' (Temporadas 1-5 - 13 de agosto). Star

· 'Tyrant' (Temporadas 1-3 - 13 de agosto). Star

· 'Mentes Criminales: Conducta sospechosa' (Temporada 1 - 20 de agosto). Star

· 'Sé quién eres' (Temporada 1 - 20 de agosto). Star

· 'American Horror Story' (Temporadas 1-9 - 27 de agosto). Star

PELÍCULAS:

· 'Hulk' (4 de junio). Marvel

· 'Mentes poderosas' (4 de junio). Star

· 'Kingsman: Servicio secreto' (4 de junio). Star

· 'Yo, Robot' (4 de junio). Star

· 'Transporter' (11 de junio). Star

· 'Transporter 2' (11 de junio). Star

· 'Tolkien' (11 de junio). Star

· 'El vuelo del fénix' (18 de junio). Star

· 'Iron Man: La rebelión de Technovore' (25 de junio). Marvel

· 'Justin y la espada de valor' (25 de junio). Star

· 'Prometheus' (25 de junio). Star

· 'Alien: Covenant' (25 de junio). Star

· 'Glass (Cristal)' (2 de julio). Star

· 'Celda 211' (2 de julio). Star

· 'El planeta de los simios' (9 de julio). Star

· 'Absolutamente fabulosas' (9 de julio). Star

· 'El origen del planeta de los simios' (16 de julio). Star

· 'Diario de Greg: carretera y manta' (23 de julio). Disney

· 'No hay dos sin tres (The Other Woman)' (23 de julio). Star

· 'El amanecer del planeta de los simios' (23 de julio). Star

· 'La guerra del planeta de los simios' (30 de julio). Star

· 'Gigoló' (30 de julio). Star

· 'Stuber Express' (6 de agosto). Star

· 'Un don excepcional' (6 de agosto). Star

· 'Territorio Grizzly' (6 de agosto). Star

· 'Ágora' (6 de agosto). Star

· 'Spanish Movie' (6 de agosto). Star

· 'Z.O.M.B.I.E.S. 2' (13 de agosto). Disney

· 'El niño' (13 de agosto). Star

· 'Venganza (Taken)' (13 de agosto). Star

· 'El Perfume. Historia de un asesino' (13 de agosto). Star

· 'Huracán Carter' (13 de agosto). Star

· 'Tengo ganas de ti' (20 de agosto). Star

· 'El secreto de Marrowbone' (20 de agosto). Star

· 'Venganza 2' (20 de agosto). Star

· 'Descontrolados' (20 de agosto). Star

· 'La isla mínima' (20 de agosto). Star

· '3 bodas de más' (27 de agosto). Star

· 'Venganza 3' (27 de agosto). Star

· 'Agua para elefantes' (27 de agosto). Star

· 'El laberinto del fauno' (27 de agosto). Star

· 'Misión a Marte' (27 de agosto). Star