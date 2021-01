Todas las series y películas que llegan a Disney+ de la mano de Star

MADRID, 28 Ene. (CulturaOcio) -

El 23 de febrero Disney+ lanzará Star, nueva marca de entretenimiento que ofrecerá a su suscriptores nuevas series de televisión, películas y producciones originales. Star se estrenará con más de 40 series de televisión, entre ellas cuatro títulos originales, y 250 películas, e irá incorporando al servicio nuevos títulos cada mes.

Entre los Star Originals que estarán disponibles en España aparecen el thriller policíaco Big Sky, de David E. Kelley (Big Little Lies, The Undoing); la serie Con amor, Victor, spin-off de Con amor, Simon escrita por los guionistas originales de la película; y la comedia de animación para adultos Solar Opposites, cocreada por Justin Roiland (Rick y Morty) y Mike McMahan (ex asistente del guionista en Rick y Morty).

La serie dramática Helstrom, con Paul Zbyszewski, Karim Zreik y Jeph Loeb como productores ejecutivos también estará disponible en el lanzamiento de Star. Otros proyectos que se estrenarán en 2021 serán las series Dopesick y The Dropout, el nuevo contenido de las Kardashian Jenners, así como otras series originales de FX como The Old Man.

A los títulos originales se suman series de televisión tan populares como Anatomía de Grey, 24, Buffy, Expediente X, Perdidos y Padre de familia, a las que se añadirán más títulos cada semana. Además, El Plan, película española protagonizada por Antonio de la Torre, Raúl Arévalo y Chema del Barco, también se podrá ver en la plataforma.

Los suscriptores también podrán disfrutar de títulos como Hijos de la Anarquía, protagonizada por Charlie Hunnam; Modern Family; Cómo conocí a vuestra madre, protagonizada por Neil Patrick Harris, Cobie Smulders y Josh Radnor; o Scandal, el drama político de Shonda Rhimes. Además, entre las películas disponibles en el lanzamiento de Star estarán Pretty Woman, Braveheart, Titanic, la saga original de Alien, la saga Jungla de Cristal o las dos entregas de Deadpool.

Star estará disponible para los suscriptores de Disney+. Actualmente la suscripción mensual cuesta 6,99 euros al mes o 69,99 euros al año, pero a partir del 23 de febrero costará 8,99 euros al mes o 89,90 euros al año para los nuevos miembros.

SERIES

24 (Temp 1 - 8)

24: Legacy (Temp 1)

24: Live Another Day (Temp 9)

9-1-1 (Temp 1 - 3)

Anatomía de Grey (Temp 1 - 16)

Big Sky (Temp 1)

Black-ish (Temp 1 - 6)

Bones (Temp 1 - 12)

Buffy, Cazavampiros (Temp 1 - 7)

Castle (Temp 1 - 8)

Cinco hermanos (Temp 1 - 5)

Código Negro (Temp 1 - 3)

Cómo conocí a vuestra madre (Temp 1 - 9)

Con amor, Victor (Temp 1)

Cougar Town (Temp 1 - 6)

Expediente X (Temp 1 - 11)

Familia de acogida (Temp 1 - 5)

Helstrom (Temp 1)

Hijos de la anarquía (Temp 1 - 7)

Marte (Temp 1 - 2)

Miénteme (Temp 1 - 3)

Modern Family (Temp 1 - 11)

Mujeres desesperadas (Temp 1 - 8)

Padre de familia (Temp 1 - 18)

Perception (Temp 1 - 3)

Perdidos (Lost) (Temp 1 - 6)

Prison Break (Temp 1 - 5)

Resurrection (Temp 1 - 2)

Revenge (Temp 1 - 4)

Rosewood (Temp 1 - 2)

Scandal (Temp 1 - 7)

Sleepy Hollow (Temp 1 - 4)

Snowfall (Temp 1 - 3)

Solar Opposites (Temp 1)

The Gifted: los elegidos (Temp 1 - 2)

The Hot Zone (Temp 1)

The Strain (Temp 1 - 4)

The Walking Dead (Temp 1 - 10)

Trust (Temp 1)

Ugly Betty (Temp 1 - 4)

PELÍCULAS

12 trampas

127 horas

28 días después

28 semanas después

9 días (2002)

A dúo

Abajo el periscopio

Academia Rushmore

Air Force One (1997)

Al límite

Algo en común

Algo pasa con Mary

Alien: el octavo pasajero

Alien resurrección

Alien Vs. Predator

Alien3

Aliens Vs. Predator 2

Aliens: el regreso

Alta fidelidad

Amor ciego

Amor loco (1995)

Amor loco, amor prohibido

Ana y el rey

Annapolis

Antes y después (1996)

Antwone Fisher

Aracnofobia

Armas de mujer (1988)

Arriba y abajo

Australia

Bootmen

Borat

Boys Don't Cry

Braveheart

Breaking and Entering

Broken Arrow: alarma nuclear (1996)

Brown Sugar

Buffy, la Cazavampiros

Camino a la perdición

Casanova (2005)

Chronicle

Cinderella Man. El hombre que no se dejó tumbar

Cisne negro (2010)

Cocktail

Cocodrilo, un asesino en serie

Cocoon: el retorno

Commando (1985)

Con Air

Con amor, Simon

Conan el bárbaro

Condenada (1996)

Convención en Cedar Rapids

Corazón rebelde

Corky Romano: siempre gana por la mano

Creo que quiero a mi mujer

Cuando un hombre ama a una mujer

Cuerpos especiales (2013)

Cuestión de pelotas

Cyrus

Dark Water

Deadpool

Deadpool 2

Déjà Vu

Desde el infierno

Diario de un escándalo

Dime que no es verdad

Dobles parejas

Dragonball: Evolution

Durmiendo con su enemigo

El Álamo: la leyenda (2004)

El Bar Coyote

El bosque (2004)

El camino de vuelta

El canguro (2011)

El chico de la burbuja

El color del dinero

El consejero

El crisol

El desafío

El día de mañana

El enemigo público no1... mi padre

El final de Damien

El gran lío

El Guerrero no 13

El Guía del Desfiladero (2007)

El gurú, una incontrolable tentación

El incidente

El negociador

El padre de la novia

El plan

El protegido

El reino de los cielos

El Rey Arturo

El secreto de los Abbott

El último Rey de Escocia

Ella siempre dice sí

En honor a la verdad

En la cuerda floja

En sus zapatos

Enemigo público

Entre copas

Esperando un respiro

Espía como puedas

Estado de sitio

¡Este cuerpo no es el mío!

Esto es la guerra

Evita

Exodus: dioses y reyes

Expediente X

Extrañas coincidencias

Fuera de juego

Golpe en la pequeña China

Good Morning, Vietnam

Gracias por fumar

Hitchcock

Hombres de honor

Hot Shots ¡la madre de todos los desmadres!

Hot Shots 2

Imparable (2010)

Íntimo y personal

Jennifer's Body

Juez Dredd

Jugada perfecta

Juno

La boda de mi familia

La camarera

La casa

La delgada línea roja (1999)

La encontré en Hope Springs (2003)

La entrega

La guerra de los Rose

La joya de la familia

La joya del Nilo

La Jungla 2: alerta roja

La Jungla 4.0

La Jungla de Cristal

La Jungla de Cristal: la venganza

La Jungla: un buen día para morir

La ladrona de libros

La letra escarlata

La Liga de los Hombres Extraordinarios

La maldición de Damien

La mano que mece la cuna

La mosca (1986)

La mujer del predicador

La noche de su vida

La Profecía (1976)

La Profecía (2006)

La Roca

La última noche

La vida de Pi

La vida secreta de las abejas

Ladykillers

Las chicas del calendario

Las colinas tienen ojos

Las sesiones

Life Aquatic

Ligera de equipaje: 30 días y 30 mil noches

Lo que la verdad esconde

Loca obsesión

Los amos del barrio (2012)

Los blancos no la saben meter

Los descendientes

Los sustitutos

Los Tenenbaums, una familia de genios

Los tres chiflados (2012)

Malas compañías

Marea roja

Master and Commander: al otro lado del mundo

Matrimonio de conveniencia

Max Payne

Melinda y Melinda

Mentes peligrosas

Mentiras arriesgadas

Menudo bocazas

Mi padre, ¡qué ligue!

Mi primo Vinny

Miami

Mistress America

Moulin Rouge (2001)

Mystery, Alaska

Nada que perder

No puedes comprar mi amor

Noche de miedo

Noche loca

Novia a la fuga

Nunca me abandones

Océanos de fuego (Hidalgo)

Otra Tierra

Pearl Harbor

Pequeña Miss Sunshine

Persecución extrema

Plan de vuelo: desaparecida

Poltergeist (2015)

Powder: pura energía

Pretty Woman

¡Qué no hacer con un millón de dólares!

Quiz Show: el dilema

Reacción en cadena

Recién casados

Resplandor en la oscuridad

Robin Hood: el príncipe de los ladrones (1991)

Romeo y Julieta, de William Shakespeare

Romy y Michele

Ruby Sparks

Scary Movie 4

Seis días y siete noches

Señalado por la muerte

Señales

Siempre a tu lado

Sin control (2005)

Sobran las palabras

Solaris

Speed

Speed 2

Starship Troopers (Las Brigadas del Espacio)

Stoker

Taxi, derrape total (2004)

The East

The Rocky Horror Picture Show

The Waterboy (El aguador)

The Wonders

Tina

Titan A.E.

Titanic (1997)

Todas contra él

Trabajo basura

Trance

Tras el Corazón Verde

Tres fugitivos

Última llamada

Ultimátum a la Tierra (2008)

Un asesino algo especial

Un buen año

Un golpe del destino

Una mala jugada

Una tribu en la cancha

Vamos de polis

Velocidad terminal

Veredicto final

Veronica Guerin

Viaje a Darjeeling

Volcano (1997)

Vuelve el padre de la novia

Wall Street

Wall Street: el dinero nunca duerme

War Horse (Caballo de batalla)

Win Win (Ganamos todos)

X-files: creer es la clave

Yo, yo mismo e Irene