El thriller nórdico y el humor negro se dan la mano en La mujer danesa, la nueva serie de Filmin

La mujer danesa

MADRID, 11 Mar. (CulturaOcio) -

El próximo martes 17 de marzo llega a Filmin la serie La mujer danesa. Creada por Benedikt Erlingsson y protagonizada por Trine Dyrholm, esta comedia nórdica continúa la exploración de Erlingsson sobre personajes femeninos rebeldes a través de una espía jubilada que se toma la justicia por su mano.

La serie fue seleccionada en 2025 en el Serielizados Fest y en la sección Panorama del festival Séries Mania. Con su mezcla de sátira social, humor negro y drama, la primera tanda de tres episodios de La mujer danesa llegará a la plataforma el 17 de marzo, mientras que la segunda parte lo hará el día 24 de marzo.

La protagonista Ditte Jensen, interpretada por Trine Dyrholm (La chica de la aguja, La comuna), es una exagente de los servicios secretos daneses. Jensen, incapaz de abandonar su mentalidad de combatiente, decide aplicar su particular sentido de la justicia a los pequeños conflictos de su comunidad. En el universo moral de Ditte, cualquier problema puede convertirse en una misión.

Benedikt Erlingsson, director de la película La mujer de la montaña, define al personaje de Dyrholm como "una pieza muy compleja", a la vez que "increíble". Según Erlingsson, Trine "interpreta a una especie de camaleón que se transforma según las circunstancias, pero que a la vez es sincera y auténtica".

La estrella danesa Trine Dyrholm fue en 2024 nominada por los Premios del Cine Europeo a mejor actriz con La chica de la aguja. A su vez, la película fue nominada a mejor película internacional en los Oscar 2025.

"Tras retirarse con honores de los servicios secretos daneses, Ditte Jensen se instala en un bloque de apartamentos en Reikiavik con la intención de llevar una vida tranquila y anónima. Su plan es dedicarse a su jardín y disfrutar de una jubilación discreta lejos de su pasado.

Pero Ditte no puede dejar de ser quien es. Antiguo soldado de élite con un fuerte sentido de la justicia, pronto empieza a involucrarse en los problemas de sus vecinos. Lo hace con determinación -y con métodos poco convencionales-, convencida de que está ayudando a construir un mundo mejor. En su particular código moral, el fin siempre justifica los medios", adelanta la sinopsis oficial de la serie.

Con La mujer danesa, el cineasta islandés retoma una de las constantes de su filmografía: retratar a mujeres que se rebelan contra el orden establecido. Si en La mujer de la montaña seguía a una activista medioambiental que declaraba la guerra a la industria del aluminio para proteger el medio ambiente en Islandia, aquí desplaza esa misma acción combativa al terreno de la vida cotidiana.