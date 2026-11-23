La miniserie sobrenatural Summer of 1985 llega a AMC+ - AMC+

MADRID, 23 Nov. (CulturaOcio) -

El próximo jueves 3 de diciembre AMC+ estrena el primer episodio de Summer of 1985, un thriller psicológico basado en la novela homónima del escritor sueco John Ajvide Lindqvist. La miniserie está ambientada en un islote nórdico y narra la historia de un misterioso ahogamiento.

Las creadoras de Summer of 1985 son Amy Deasismont (Mi perfecta hermana) y Melina Maraki, que se estrena con este proyecto. Además, Deasismont ha dirigido la serie junto con Björn Stein (El puente).

La ficción, conformada por seis capítulos que llegarán a AMC+ los jueves, se estrenó en la pasada edición del festival internacional de televisión Canneseries. Ahí, logró alzarse con el premio a mejor música gracias al trabajo del compositor Jonas Wikstrand (En la casa de al lado).

MISTERIOSOS AHOGAMIENTOS Y CRIATURAS SOBRENATURALES

"La serie sigue a Johannes, un chico de quince años que pasa todos los veranos en una pequeña isla en el archipiélago de Estocolmo. El verano de 1985 parece transcurrir con normalidad. Sin embargo, la paz se ve interrumpida por la aparición del cuerpo de un joven de la zona, hallado ahogado cerca del misterioso islote de Svärtan. Lo que en un principio parece un trágico accidente acaba convirtiéndose en una investigación por asesinato.

Decidido a averiguar la verdad, Johannes se acerca al lugar de los hechos y encuentra a una criatura herida y agonizante con apariencia de sirena. Convence a sus amigos para ocultarla y, juntos, cuidarla en secreto mientras se recupera. Pero a medida que el miedo se extiende por la isla, el grupo empieza a notar cómo la presencia de la bestia marina los está cambiando, sembrando la duda y la división entre ellos", reza la extensa sinopsis de la ficción.

Summer of 1985 está protagonizada por Linus Rogsgard en el papel de Johannes, en su debut como actor. La miniserie también supone el primer proyecto de Ture Nerman, Nelly Anderbro y Stina Kristiansen, quienes conforman el resto del grupo adolescente. Completan el reparto Josefin Neldén (Border), Sanna Sundqvist (Tore) o Rolf Lassgard (Una vida a lo grande), entre otros.