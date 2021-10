Archivo - 'The Rookie', La Serie De Nathan Fillion, Regresa Con Su Cuarta Temporada A TNT Y TNT Now

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vuelve 'The Rookie'. La serie protagonizada por Nathan Fillion regresa con una nueva temporada cargada de su singular mezcla de acción, intriga, historias personales y humor que arrancará en TNT este miércoles 20 de octubre las 22:05 horas con la emisión del primer capítulo.

Y el aspirante a policía encarnado por Fillion no está ni mucho menos solo. En TNT y TNT Now, el servicio de vídeo bajo demanda disponible en Movistar+, esta nueva temporada de 'The Rookie', que estrenará un nuevo capítulo cada miércoles, se suma a otros de los títulos estrella más consolidados del actual panorama seriéfilo: 'Chicago Med', que estrena cada lunes las nuevas entregas de su quinta temporada, y 'FBI', que lanzó su cuarta temporada el pasado 7 de octubre y estrena un nuevo capítulo cada jueves.

Tras la accidentada boda con la que terminó la tercera temporada, la cuarta tanda de capítulos de 'The Rookie' revelará si el secuestro organizado por La Fiera es solo un acto de venganza o un estudiado movimiento más en su ambicioso plan por convertirse en la dueña y señora del narcotráfico en Los Ángeles.

Las espadas están así en todo lo alto justo en el momento en el que Nolan (Filon), Chen (Melissa O'Neil) y West (Titus Makin Jr.) han finalizado su periodo de formación y pasan a ser agentes de pleno derecho. Ahora que ya no son unos novatos, tendrán que patrullar la ciudad en solitario, lo que les llevará a enfrentarse a situaciones totalmente nuevas para ellos y en las que deberán tomar sus propias decisiones sin la ayuda de sus oficiales de entrenamiento.

NUEVAS TEMPORADAS DE 'FBI' Y 'CHICAGO MED', SOLO EN TNT

Las nueva andanzas de 'The Rookie' se suman en la oferta seriéfila policiaca de TNT a la cuarta temporada de 'FBI' que ya está en marcha siguiendo de nuevo los pasos de los agentes de élite de la Oficina Federal de Investigación en la ciudad de Nueva York. Los operativos coordinados por Jubal Valentine (Jeremy Sisto), con la capitana Isobel Castille (Alana de la Garza) al mando de las operaciones de campo, continúan enfrentándose cada jueves a las 22.05 horas a complejos casos de casos de terrorismo, crimen organizado y espionaje para salvaguardar la seguridad de la nación.

Salvaguardando también, pero de la salud de los habitantes de Chicago, siguen los sanitarios al frente del servicio de Urgencias del Gaffney Chicago Medical Center en la quinta temporada de 'Chicago Med'.

En los nuevos capítulos, la serie protagonizada por Nick Gehlfuss, Torrey DeVitto, Yaya DaCosta, Brian Tee, Norma Kuhling. Marlyne Barrett y Oliver Pratt, que estrenó el pasado 13 de septiembre su nueva tanda de episodios, relata cómo el personal del hospital deberá sacar todo lo que llevan dentro para salvar las vidas de los demás... y en algunos casos también las suyas propias.

Los nuevos capítulos de las nuevas temporadas de 'Chicago Med', 'The Rookie' y 'FBI' están disponibles a las 22:05 en TNT todos los lunes, miércoles y jueves respectivamente junto a muchas más series y temporadas completas de títulos tan populares como 'Big Bang', 'Rick y Morty', 'Maricón Perdido', 'Kung Fu', 'Vamos Juan', 'Prodigal Son', 'Final Space' o 'The Flash'. Disfruta de ellas dónde y cuándo quieras también a través de TNT Now, el servicio de vídeo bajo demanda de TNT disponible en Movistar+.