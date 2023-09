The Patriot Way, la serie sobre Tom Brady, explorará "el lado oscuro del éxito"

MADRID, 29 Sep. (CulturaOcio) -

Tom Brady, leyenda del fútbol americano ya retirada, tendrá su propio biopic. Paul Tamasy y Eric Johnson, autores del guion de The Fighter, están trabajando en una miniserie sobre el atleta, ficción que se titulará The Patriot Way.

Según Deadline, la serie será una adaptación de 12: The Inside Story of Tom Brady's Fight for Redemption, biografía del deportista escrita por Casey Sherman y Dave Wedge y publicada en 2018. The Patriot Way narrará el ascenso de Brady desde su entrada a la NFL hasta sus numerosas victorias en la Super Bowl con los Patriots, incluyendo también los escándalos de espionaje y los balones desinflados en la NFL y los conflictos de Brady con el entrenador Bill Belichick.

"Los New England Patriots dominaron el panorama deportivo profesional durante 20 años", declararon Tamasy y Johnson en un comunicado. "Nuestra serie llevará a la audiencia al interior del Estadio Gillette, más conocido como Fortress Foxboro, para arrojar nueva luz sobre las emocionantes e históricas victorias de remontada, el lado oscuro del éxito y la cultura de ganar a toda costa", agregaron.

"Como periodistas, tuvimos un asiento en primera fila para ver todo el increíble drama que se desarrolló antes y después de que los New England Patriots ganaran su primera Super Bowl", señalaron Sherman y Wedge. "Es una historia rica, basada en personajes, que probablemente no volveremos a ver en nuestra vida", añadieron.

El equipo de la producción ha revelado que no tendrán que adquirir derechos de imagen de Brady o los jugadores de los Patriots porque todos ellos son figuras públicas. "Esto nos da la libertad de contar la historia sin filtro", han apuntado. Cabe destacar que Brady no está involucrado en la serie. Ellen Goldsmith-Vein producirá la ficción a través de Gotham Group.

Tamasy y Johnson son conocidos por escribir, junto con Scott Silver, The Fighter, película de 2010 dirigida por David O. Russel y protagonizada por Mark Wahlberg como el boxeador Micky Ward. Ambos también colaboraron anteriormente en Día de patriotas (2016), protagonizada por Wahlberg como un oficial de policía durante los atentados de la maratón de Boston; La hora decisiva (2016), un thriller dirigido por Craig Gillespie y protagonizado por Casey Affleck y Chris Pine; y The Outpost (2020), basada en el libro homónimo de Jake Tapper sobre la batalla de Kamdesh en la guerra de Afganistán.