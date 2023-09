La tercera temporada de Slow Horses ya tiene fecha de estreno en Apple TV+

MADRID, 20 Sep. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de Slow Horses, la aclamada serie de espionaje protagonizada por el oscarizado Gary Oldman, estrenará sus primeros dos capítulos en Apple TV+ el 1 de diciembre. Después de esta doble entrega en su lanzamiento, la ficción, que ya ha compartido las primeras imágenes de la nueva temporada, estrenará un nuevo episodio cada viernes hasta el 29 de diciembre.

Slow Horses sigue a un disfuncional equipo de agentes de inteligencia británicos que trabajan en un "vertedero" del MI5 conocido como Slough House. Ellos precisamente son, con el desgarbado y goloso Jackson Lamb (Oldman) a la cabeza, los protagonistas de las nuevas instantáneas de la tercera temporada.

Slow Horses adapta la saga literaria de Mick Herron. La tercera temporada de la serie se corresponde con la tercera novela, Tigres de verdad. Apple TV+ ya ha anunciado la renovación de la ficción para una cuarta temporada que adapte el cuarto y penúltimo libro que sigue las andanzas de Jackson Lamb, La calle de los espías.

Jackson Lamb, herding cats toward a new case.



Season 3 of Slow Horses premieres December 1. pic.twitter.com/6Czzv45quj