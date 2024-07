¿Tendrá Supacell temporada 2 en Netflix?

MADRID, 10 Jul. (CulturaOcio) -

Netflix ha apostado por la ciencia ficción con Supacell, serie que llegó a la plataforma el pasado 27 de junio. La ficción, ambientada en Londres, sigue a cinco personas que desarrollan poderes y que se ven obligadas a huir de unos agentes que los persiguen. La primera temporada consta de seis episodios, pero los fans ya se preguntan si habrá más entregas en el futuro.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Al final, el villano, Krazy (Ghetts), es derrotado. El desenlace también revela que Ray (Eddie Marsan) rendía cuentas a la aparentemente inocente Victoria (Sian Brooke), quien, en un giro inesperado, resulta ser una asesina a sangre fría que ordena la ejecución de Krazy. A medida que la serie se acercaba a sus momentos finales, Victoria incluso amenazó con matar a Ray, y dejó claro que tiene un plan para lidiar con los héroes de Supacell a su manera. Esto abre la puerta a una posible temporada 2, una entrega en la que Victoria sería la villana principal.

Por el momento, Netflix no ha renovado oficialmente Supacell por una segunda temporada. La plataforma de streaming suele esperar unas semanas para seguir el desempeño de sus proyectos en términos de visualizaciones antes de tomar una decisión. Hasta la fecha, la acogida ha sido muy positiva, anotando una puntuación del 100% por parte de la crítica en la web especializada Rotten Tomatoes. A esto hay que sumar que Rapman, creador de la producción, ha dejado caer que planea ampliar la historia. "La esperanza es que a esta serie le vaya muy bien y sea solo el comienzo", declaró a Radio Times.

"Respecto al comienzo de la serie, siempre les digo a todos que la temporada 1 de Supacell para mí es como Batman Begins. Está comenzando. Tienes que ver hacia dónde va después para ver quiénes son realmente estas personas. Supongo que tenemos que ver cómo funciona la temporada 1, pero sé que he dejado muy claro que quiero hacer tres temporadas como mínimo. Tengo una historia de tres temporadas en mi cabeza. No estoy diciendo que no pueda terminar. Pero ahora sé a dónde va. Sé a dónde va, cuál es la historia hasta la temporada 3", agregó.