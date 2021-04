La temporada 2 de Ted Lasso ya tiene tráiler y fecha de estreno: "La amabilidad está de vuelta"

MADRID, 21 Abr. (CulturaOcio) -

Apple ha anunciado la fecha de estreno y ha lanzado el tráiler de la esperada segunda temporada de la comedia Ted Lasso, que se estrenará a nivel mundial el viernes 23 de julio en Apple TV+.

La exitosa producción, que ha sido renovada para una tercera temporada antes del estreno de la segunda, ha triunfado recientemente en los premios Critics Choice 2021 consiguiendo los galardones en todas las categorías en las que estaba nominada y llevándose los premios a la mejor serie de comedia, al mejor actor para Jason Sudeikis -que ya ganó el Globo de Oro como mejor actor de comedia en televisión- y a la mejor actriz de reparto para Hannah Waddingham.

"No me importa nuestro historial. Todo consiste en creer en que todo va a salir bien. Exactamente como se supone. ¿Acaso la idea de no rendirse nunca no es algo de lo que siempre hablamos en el mundo del deporte?", dice el entrenador Lasso (Jason Sudeikis) en el tráiler, que avisa: "La amabilidad está de vuelta".

El equipo protagonista, que está en horas bajas, contará en los nuevos episodios con la ayuda de un psicólogo deportivo.

La serie gira en torno a Ted Lasso, un entrenador de fútbol americano de la Universidad de Kansas que es contratado por un club de fútbol inglés a pesar de no tener ninguna experiencia como entrenador de fútbol. Hannah Waddingham, Brendan Hunt, Jeremy Swift, Juno Temple, Goldstein, Phil Dunster y Nick Mohammed acompañan a Sudeikis en el reparto, al que en la temporada dos se sumará Sarah Niles.

Además de protagonizar la serie, Sudeikis es el productor ejecutivo en asociación con Warner Bros. Television y Universal Television. Jeff Ingold, a través de Doozer, también es productor ejecutivo con Liza Katzer como coproductora ejecutiva. La serie está desarrollada por Sudeikis, Bill Lawrence, Brendan Hunt y Joe Kelly, y está basada en el formato y los personajes preexistentes de NBC Sports. La nueva temporada llega a Apple TV+ el 23 de julio.