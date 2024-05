La temporada 2 de Reginald the Vampire ya tiene fecha de estreno en SyFy

Tráiler de la temporada 2 de Reginald the Vampire que ya tiene fecha de estreno

Tráiler de la temporada 2 de Reginald the Vampire que ya tiene fecha de estreno - SYFY

MADRID, 10 May. (CulturaOcio) -

Reginald the Vampire regresa en una sangrienta segunda temporada. La ficción sobre vampiros "hermosos y sumamente vanidosos" protagonizada por Jacob Batalon (Spider-Man: No Way Home) verá la luz el jueves 30 de mayo a las 22:00 horas. Producida y emitida por canal especializado en ciencia ficción, Syfy, la serie ha lanzado el trailer de esta nueva entrega.

La ficción está inspirada en las novelas Fat Vampire de Johnny B. Truant y relata la historia de Reginald, un miembro nocturno de los no-muertos que no encaja en el estereotipo habitual del "vampiro sexy".

"Tú no eres un hombre, eres un monstruo", arranca el breve teaser de 45 segundos. El vampiro Reginald, encarnado por Batalon, intenta integrarse en el mundo de los vivos, acercando su extraña condición... y sus colmillos, a sus amigos.

"Reginald Andres, un vampiro como ningún otro, utilizó su gran cerebro para salvar su propia vida de los poderosos vampiros que lo querían muerto, y eso es algo bueno. Pero justo cuando su vida de no muerto es al menos un poco menos caótica que antes, aparece un ángel vengador que jura erradicar a todos los vampiros del planeta", adelanta la sinopsis de la segunda temporada.

Además de Batalon, completan el reparto de Reginald the Vampire Marguerite Hanna (Ashley Weeks), Mandela Van Peebles (Alcalde de Kingstown), Em Haine (Fargo), Aren Buchholz (Supernatural), Savannah Basley (SurrealEstate) y Georgia Waters (Siren).

La temporada 1 de Reginald the Vampire está disponible al completo bajo demanda en Universal+. Syfy se emite a través de Movistar Plus+, Vodafone TV, Orange TV, Virgin, Euskaltel, R y Telecable.