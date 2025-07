La temporada 3 de Harry Wild, la serie protagonizada por Jane Seymour, llega a Calle 13

MADRID, 14 Jul. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de Harry Wild, la serie protagonizada por Jane Seymour arranca este martes 15 de julio a las 22:00 horas con el estreno de su primer episodio en Calle 13. En sus seis nuevos capítulos, la ficción retoma la historia de una profesora retirada que debe resolver todo tipo de misterios mientras hace frente a grandes proeblemas en su vida personal. Las nuevas entregas irán llegando de forma semanal hasta el próximo 19 de agosto.

Seymur, la doble ganadora de dos Globo de Oro por sus interpretaciones en La doctora Quinn y Al este del Edén, protagoniza la serie como Harriet 'Harry' Wild, una profesora de literatura recién jubilada que redescubre su pasión por los misterios cuando se muda a casa de su hijo policía tras sufrir un atraco.

Además, en esta nueva ocupación contará con la ayuda de Fergus Reid, un problemático adolescente responsable del robo con un gran potencial. En esta nueva entrega, la singular pareja de investigadores se enfrentará a nuevos misterios, como un incipiente asesino en serie obsesionado con Dostoievski, jugadores clandestinos que organizan snuff games y una rica matriarca de Dublín estrangulada durante una videollamada.

"Con la agencia más activa que nunca, Harry y Fergus tendrán que compaginar sus investigaciones con su vida personal, mientras se preparan para enfrentarse legalmente a la madre biológica de Fergus, ausente durante años, por la custodia de su hermana pequeña", reza la sinopsis oficial de la serie.

El reparto de Harry Wild está encabezado por Seymour (El método Kominsky) como Harry Wild, acompañada por Rohan Nedd (Los casos de Pearl Nolan) como Fergus Reid y Kevin Ryan (No sé quién eres) como Charlie Wild. También participan Ciara O'Callaghan (Borderline), Stuart Graham (El topo), Anthony Delaney (Hellboy), Morgan C. Jones (Legend of Cambria), Paul Tylak (La diplomática) y Amy Huberman (Finding Joy).

Estrenada en 2022, Harry Wild está dirigida por Rob Burke y Ronan Burke (Damo & Ivor: The Movie). David Logan (Para Olivia) y Jo Spain (The Boy That Never Was) firman el guion de la serie. El primer episodio llegará a Calle 13 este martes 15 de julio y el resto de los capítulos irán llegando de forma semanal al canal.