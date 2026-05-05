La temporada final de El Inmortal ya tiene fecha de estreno en Movistar Plus+

Póster oficial y fecha de estreno de la temporada final de El Inmortal con Alex García y Teresa Riott - MOVISTAR PLUS+

MADRID, 5 May. (CulturaOcio) -

La tercera y última temporada de El Inmortal, la serie protagonizada por Álex García, llegará a Movistar Plus+ el 11 de junio. El trhiller relata la historia real de Los Miami, una banda criminal que se dedicaba al tráfico de cocaína y al control de las discotecas de Madrid durante los años 90.

Además de confirmar la fecha de lanzamiento, la plataforma ha presentado el póster oficial de la nueva entrega en la que García, que vuelve a dar via a José Antonio, compartirá protagonismo con Teresa Riott, que dará vida a La Rubia, la nueva líder de la banda.

En este negocio, cuanto más alto subes, más dura es la caída.

La temporada final de #ElInmortal, con Álex García, Teresa Riott, Jon Kortajarena, Marcel Borràs, Iván Massagué, Gonzalo de Castro, Carlos Scholz y María Hervás, llega el 11 de junio solo a Movistar Plus+. pic.twitter.com/AvmhT5YHwk — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) May 5, 2026

El cartel también cuenta con la presencia otros miembros de un elenco que cuenta nombres como Marcel Borrás, Iván Massagué, María Hervás, Irene Esser, Jon Kortajarena y Gonzalo de Castro. Además, en esta temporada se incorporan Carlos Scholz, Pablo Molinero, Gala Bichir, Olaya Caldera y Pepe Lorente.

SINOPSIS OFICIAL DE LA ÚLTIMA TEMPORADA DE EL INMORTAL

"2004. José Antonio lleva años fuera del narcotráfico, centrado en su hija y su familia. La Rubia dirige ahora la banda, que ha crecido exponencialmente, con nuevos métodos y socios. Todo se tambalea cuando un soplo pone a la policía tras un gran cargamento y apunta también a José Antonio.

Comienzan los cinco peores días de la banda, en los que tendrán que enfrentarse a sus peores fantasmas y a decisiones que cambiarán todo para siempre", adelanta la sinopsis oficial de la tercera entrega de la serie dirigida por David Ulloa y Rafa Montesinos.