La temporada 3 de FBI: International suma a una nueva analista, Amanda Tate, a quien da vida Christina Wolfe

FBI: International suma a una nueva analista de inteligencia al equipo, Amanda Tate, a quien dará vida Christina Wolfe - MEDIASET

MADRID, 6 Jul. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de FBI: International incorpora al equipo a una nueva analista de inteligencia, Amanda Tate, a quien dará vida Christina Wolfe (Batwoman). La nueva entrega de la serie, que lleva a los efectivos de la unidad a distintos puntos de Europa y África, llega a Energy este martes 7 de julio.

Proteger a los ciudadanos estadounidenses allí donde se encuentren levará a los efectivos de la unidad internacional del FBI a emprender arriesgadas misiones en distintos puntos de Europa y del norte de África. En ese contexto una analista especializada en tecnología será el nuevo miembro del equipo.

Amanda Tate, una joven analista de inteligencia experta en tecnología, hara uso de su extraordinario talento será clave en las nuevas investigaciones que emprenderá la división internacional del FBI con sede en Budapest. el La nueva integrante debutará en el primer capítulo, en el cual los miembros del FBI trataran de localizar a un sospechoso.

FBI, UN UNIVERSO CADA VEZ MÁS COMPLETO

FBI: International es el último spin off del universo policiaco, que comenzó en 2018 con el estreno de la FBI. Protagonizada por Missy Peregrym (Rookie Blue) y Zeeko Zaki (Plan de escape 2: Hades), la serie cuenta con 8 temporadas que siguen los dramas de la oficina de Nueva York del FBI.

Dos años después vio la luz su primer spin off, llamado FBI: Most Wanted, que contó con seis temporadas sobre el equipo especial de antifugitivos. La serie esta protagonizada por Dylan McDermott (El método Williams), Keisha Castle-Hughes (Juego de Tronos), Roxy Sternberg (Absentia) y Edwin Hodge (La guerra del mañana).

Junto a Wolfe, FBI: International, que cuenta con 4 temporadas, cuenta en su reparto principal con Vinessa Vidotto (Hacks), Carter Redwood (Premature), Eva-Jane Willis (La Merde) y Luke Kleintank (El buen vecino).