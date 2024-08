La temporada 2 de La diplomática ya tiene fecha de estreno en Netflix y primeras imágenes

MADRID, 9 Ago. (CulturaOcio) -

La diplomática, el thriller político de Netflix, regresa con una segunda temporada que verá la luz el próximo 31 de octubre. Mientras se acerca la fecha de estreno, han salido a la luz unas suculentas imágenes que muestran a Kate Wyler (Keri Russell), su protagonista, angustiada tras el dramático final de la anterior entrega. Los nuevos episodios retomarán la trama después del impactante desenlace de la temporada 1. Titulado La cláusula James Bond, el octavo y último capítulo vio a la embajadora Wyler descubriendo que el primer ministro Nicol Trowbridge (Greg Kinnear) es quien quiere matar a Lenkov.

Entretanto, el marido de Kate, Hal Wyler (Rufus Sewell), intenta reunirse con el diputado Merrit Grove (Simon Chandler) antes de que se marche. Es entonces cuando, al abrir la puerta de su coche, este estalla por los aires, y el episodio termina con los destinos de Grove y Wyler pendiendo de un hilo.

La temporada 2 arrancará su trama justo donde lo dejó la anterior. Esto es, con la embajadora Wyler a punto de entrar en colapso después de que la policía británica le informe sobre las presuntas muertes de su marido y el diplomático durante la explosión.

Y, a modo de aperitivo, Netflix ha lanzado en su web de Tudum unas imágenes de los nuevos episodios que resultan de lo más jugosas. En la primera de ellas, puede verse a Kate asistiendo a lo que parece un funeral militar.

Netflix confirms The Diplomat season 2 release date, as it shares first look at a windswept Keri Russell https://t.co/W90miDSxXE #ThrillerShows #Entertainment #TV