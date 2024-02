La temporada 4 de Crímenes, la docuserie true crime de Carles Porta, ya tiene fecha de estreno en Movistar

La temporada 4 de Crímenes, la docuserie true crime del periodista Carles Porta, ya tiene fecha de estreno en Movistar - MOVISTAR PLUS+

La cuarta temporada de Crímenes,ya tiene fecha de estreno en Movistar Plus+. El thiller criminal de suspense de Carles Porta llega a la plataforma el próximo 6 de marzo con cuatro nuevos episodios que desgranan los casos más impactantes de la crónica negra de forma rigurosa.

Con rigor y objetividad, Crímenes invita al espectador a sacar sus propias conclusiones de los casos que marcaron la crónica negra del país a partir de los hechos expuestos con precisión y seriedad, sin olvidarse de entretener.

La nueva entrega de cuatro episodios arranca con el estreno de Marina Ruiz, un caso que sigue la aparición del cuerpo desnudo de una mujer en una vía de tren, que verá la luz el miércoles 6 de marzo.

Ademas, el periodista Carles Porta será el encargador de presentar e introducir cada caso desde el estudio de radio, y dar paso al episodio. Porta ha sido reconocido con el premio Ondas de Radio 2021 por 'Crims', serie emitida en Catalunya Ràdio.

Todos los episodios de esta nueva entrega de Crímenes se estrenarán los miércoles en Movistar Plus+ en prime time y estarán disponibles bajo demanda según se vayan estrenando (con audio en castellano y en catalán). Las tres temporadas anteriores de este true crime y los cuatro episodios de El crimen de la Guardia Urbana están todos disponibles bajo demanda en Movistar Plus+, así como el original Movistar Plus+ Luz en la oscuridad, también de Carles Porta.

Estos son los cuatro casos de la temporada 4 de Crímenes MARINA RUIZ (6 de marzo)

El 15 de febrero de 1999, a primera hora de la mañana, encuentran el cuerpo de una mujer en las vías del tren en Cervera, en la Segarra. En un principio, los Mossos d'Esquadra creen que ha sido un suicidio, pero hay cosas que no encajan. El cuerpo está desnudo, con evidentes signos de violencia, y a pocos metros encuentran una barra de hierro que podría haber sido el arma del crimen. Con las primeras investigaciones, pueden saber la identidad de la víctima. Se llama Marina Ruiz y trabajaba en la fábrica que está junto al lugar en el que se ha encontrado su cuerpo. Los mossos están convencidos de que el asesino debe ser alguien de su entorno cercano.

YIMMI COX (13 de marzo)

La noche del 17 de enero del 2004, en la discoteca de música latina Juanchito, en Hospitalet de Llobregat, Barcelona, hay cola en la puerta, como cada fin de semana. Yimmy, un joven ecuatoriano de 27 años, ha salido de fiesta con dos amigos y, como hacían siempre, esperan para poder entrar. Pero ese día no llegará a la puerta. Dos hombres se le acercan por la espalda y uno de ellos le dispara en la cabeza. El motivo es incomprensible.

EL ATRACO (20 de marzo)

En 1985 los bancos abrían los sábados por la mañana y eran los días de gran actividad. Los comercios de la zona llevaban la recaudación de la semana, y eso lo sabían los atracadores que entraron en el Banc Sabadell de Valls, Tarragona, pistola en mano gritando "esto es un atraco". En un principio solo tenía que ser un atraco más, se trataba de vaciar la caja fuerte y marcharse, pero la cosa acabará con sangre

JORDI COMAS (27 de marzo, tres episodios)

Parte 1. La noche del domingo 18 de noviembre del 2012, en Platja d'Aro, Girona, tres encapuchados entran a robar en casa de Jordi Comas, presidente de la patronal de los empresarios gerundenses. El empresario se encuentra junto a su esposa, Carme Hospital, y se preparaban para ver un debate electoral en el televisor. A Jordi Comas le acaban matando de forma violenta. Carme consigue sobrevivir y, en este capítulo, nos cuenta en primera persona y en el lugar de los hechos, cómo vivió esa noche fría que cambió su vida para siempre.

Parte 2. Carme Hospital ha logrado sobrevivir al asalto de tres encapuchados en su casa. Han matado a su marido, presidente de la patronal gerundense y una persona muy querida en la Costa Brava. Los mossos inician una investigación para saber quién está detrás del crimen de Jordi Comas, una investigación que no será fácil.

Parte 3. Cuando la investigación parece que no avanza, un testigo se presenta en el restaurante de la viuda de Jordi Comas diciendo que tiene información sobre quién ideó el robo. Un anónimo y una llamada también serán claves para dar un empujón al caso. ¿Se podrán vincular ambos grupos? Y, sobre todo, ¿se podrá saber quién cometió el crimen?