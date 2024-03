La temporada 2 de Blue Lights también se verá en Movistar Plus - MOVISTAR PLUS+

Tras su exitoso estreno el pasado año Blue Lights, la aclamada serie policial británica ambientada en Belfast tendrá una segunda temporada. La ficción creada y dirigida por Declan Lawn y Adam Patterson regresará con una nueva entrega que también se podrá ver en Movistar Plus+.

La ficción policiaca regresará con varios capítulos que continuarán siguiendo el duro día a día de una comisaría de la policía de Belfast desde las experiencias de tres agentes novatos que acaban de aterrizar en el cuerpo.

"Grace, Annie y Tommy están creciendo rápidamente como agentes de policía, pero nada puede prepararlos para los desafíos que afrontan cada día. Ha pasado un año desde la caída de la banda criminal de los McIntyre y las mafias rivales se rifan el dominio de la zona, así que la unidad recibe apoyo de una nueva incorporación, el agente Shane Bradley, cuyas motivaciones no están del todo claras.

Tommy se siente peligrosamente seducido por el mundo de la policía de inteligencia, mientras que Grace lidia con el distanciamiento de su hijo y sus crecientes sentimientos hacia Stevie, su compañero. Las acciones de un joven unionista que amenaza con tomar el control de la ciudad pone a los agentes en el centro de una disputa entre mafias que podría culminar en un enfrentamiento violento y devastador", reza la sinopsis oficial de los nuevos capítulos.

La temporada 2 de Blue Lights traerá de vuelta a Siân Brooke (La Casa del Dragón, Good Omens, Sherlock), como Grace; Katherine Devlin (Vikingos, The Dig), como Annie, y Nathan Braniff en el papel de Tommy. Junto a ellos estarán Martin McCann (Marcella, Last Sentinel, Calibre), Hannah McClean (Baja por enfermedad), Jonathan Harden (El mundo en llamas), Joanne Crawford (El sacrificio), John Lynch (Tin Star, La caza), Michael Shea (Marcella) y Dane Whyte O'Hara (The Gone), entre otros.

Además se unen al reparto Frank Blake, como el agente Shane Bradley; Seamus O'Hara, como Lee Thompson; y Seána Kerslake, como su hermana Mags. Como estrella invitada la temporada contará con el veterano Derek Thompson (Casualty, Harry's Game, The Long Good Friday) interpretará al policía retirado Robin Graham.