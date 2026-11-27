Archivo - Telecinco estrena Marusía. Vientos de Honor, una nueva serie que se adentra en la Armada Española - MEDIASET - Archivo

MADRID, 27 Nov. (CulturaOcio) -

Telecinco estrena el próximo miércoles 2 de diciembre a las 23:00 horas Marusía. Vientos de Honor, la primera serie de televisión que explora el día a día de la Armada Española. Protagonizada por Lucía Jiménez (Los dos lados de la cama) y Alfonso Bassave (Respira), la producción permitirá conocer la manera de ver la vida de quienes forman parte de este cuerpo militar.

Creada por Ignacio del Moral (Cuéntame cómo pasó), Begoña Álvarez (Los Serrano) y Laura Belloso (Los Serrano), Marusía. Vientos de Honor pretende enseñar los valores y el funcionamiento las fuerzas navales. Además, muestra la enorme capacidad de disciplina y sacrificio que deben tener sus miembros.

Con el objetivo de dotar de verosimilitud y realismo a la historia, la producción de Mediaset y Unicorn Content ha contado con el asesoramiento de la propia Armada Española. La serie, rodada principalmente en Galicia, también ha tenido el apoyo de la productora gallega CTV

UN SUICIDIO DURANTE EL CURSO ANTERIOR PLANTEA MUCHAS PREGUNTAS

"Un nuevo curso comienza en la Escuela Naval Militar de Marín con Teresa Ibarra como nueva comandante directora del centro y con muchas preguntas aún sin respuesta sobre el suicidio de la alumna Sonia Santamaría a finales del curso anterior. La llegada del teniente coronel Jorge Carvajal, encargado de investigar lo sucedido, hará revivir a Teresa una traumática experiencia del pasado que también afecta a su marido, el capitán de corbeta Gonzalo Galán.

En paralelo, Carmela, Jahzara y Renata, tres jóvenes procedentes de diferentes entornos sociales y con distintas motivaciones, ingresan en la Escuela para iniciar su formación militar. Allí conocerán a Iván Navarro, guardiamarina de cuarto curso y brigadier, que afronta el nuevo curso sin haber superado la muerte de Sonia, su novia. Adaptarse al exigente modo de vida de la Escuela resultará especialmente complicado para Carmela, que no puede estar junto a su novio Iago, inmerso en la búsqueda de su padre, un marinero desaparecido en la ría", avanza la extensa sinopsis de la serie.

Completan el reparto de Marusía. Vientos de Honor Miquel Fernández (Génesis), Carmen de la Vega (Un réquiem llamado Vida), Edith Martínez-Val (Atasco), Álex Medina (Respira), Darío Loureiro (Rapa), Arwent Martínez (1992), Iria Orejudo (Stream), Nacho Nugo (Néboa) o Paloma Stewart, que se estrena con este proyecto.