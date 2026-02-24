La tecnología controla las emociones en el tráiler de Day One, con Álex González, Alba Planas y Asier Etxeandia

La humanidad puesta a prueba ante la tecnología en el tráiler de la serie Day One - PRIME VIDEO

MADRID, 24 Feb. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el tráiler de Day One, serie protagonizada por Álex González, Alba Planas y Asier Etxeandia que llegará a Prime Video el próximo 13 de marzo. En el avance, una revolucionaria tecnología que promete cambiar la vida de las personas no tardará en convertirse en un peligro sin precedentes.

El adelanto de la ficción, que consta de seis episodios, arranca con la presentación de un invento que promete revolucionar el panorama tecnológico: unas lentillas de realidad aumentada.

Sin embargo, tal y como revela el avance, estas innovadoras lentes son también capaces de controlar las emociones de quien las lleva puestas. Así, los protagonistas se proponen impedir que el invento cause estragos irreparables entre la población.

"Day One sigue a Ulises Albet (Álex González), un prodigio de la informática que abandonó Barcelona y el mundo tecnológico tras el fallecimiento de su hermana pequeña. Diez años después, una misteriosa llamada de su antiguo socio y mejor amigo, Samuel Barrera (Asier Etxeandia), le obliga a regresar durante la celebración del Mobile World Congress. Samuel le advierte de que el mundo está en peligro, lo que llevará a Ulises a enfrentarse a su pasado, a los avances tecnológicos y a la pregunta fundamental: ¿hasta dónde podemos llegar sin perder aquello que nos hace humanos", reza la sinopsis de la serie.

Completan el reparto de Day One Renata Notni (Zorro), Iván Massagué (Perverso), Jordi Mollà (Jack Ryan), Mireia Oriol (Soy Nevenka), Melina Matthews (Olympo), Àgata Roca (Ciudad de sombras), David Selvas (Los renglones torcidos de Dios), Mercè Martínez (Com si fosahir), Peter Vives (Zorro) y Zoe Gatell, entre otros.

La serie, compuesta por seis episodios de 45 minutos, está dirigida por Marta Pahissa y Víctor Cuadrado, con guion de Cristina Pons, Luis Arranz, Luis Moreno y Juan Salvador López. La producción corre a cargo de Zebra Producciones, NewCo Audiovisual y Documentales en Canarias S.L., con la producción asociada de Barcelona Mobile World Capital Foundation, y la participación de 3Cat.