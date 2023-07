Taylor Swift estrena canción en el tráiler de El verano en que me enamoré temporada 2

Taylor Swift estrena tema en el tráiler de la segunda temporada de El verano en que me enamoré en Prime Video

MADRID, 4 Jul. (CulturaOcio) -

La cantante Taylor Swift pone música al tráiler de la segunda temporada de El verano en que me enamoré, que llegará a Amazon Prime Video el próximo viernes 14 de julio. 'Back to december', que compone el nuevo álbum regrabado que la artista lanzará este viernes 7 de julio, 'Speak Now (Taylor's Version)', es la banda sonora del adelanto en el que Belly, Conrad y Jeremiah tendrán que enfrentarse a los problemas derivados de su triángulo amoroso y la enfermedad de Susannah al llegar el verano a Cousins Beach.

"Hoy debería estar celebrándolo con Conrad y Jeremiah. ¡No me contestan los mensajes por tu culpa!", le recrimina Steven (Sean Kaufman) a Belly (Lola Tung), acusándola de ser la causante de que los dos hermanos interpretados por Galvin Casalegno y Christopher Briney se hayan distanciado.

"Susannah adoraba esta casa y los chicos echan mucho de menos a su madre, ambas cosas están relacionadas entre sí", le explica Laurel (Jackie Chung) al personaje de Kyra Sedgwick, uno de los nuevos fichajes de esta temporada. La muerte del personaje de Rachel Blanchard será uno de los temas centrales de la segunda entrega de la serie de Prime Video.

La segunda temporada de la serie que adapta la novela de Jenny Han está protagonizada por Lola Tung, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Sean Kaufman, Jackie Chung, Rachel Blanchard y Rain Spencer. La nueva entrega de la ficción de Prime Video está a cargo de la propia escritora, Jenny Han, y Sarah Kucserka.